السيسي: مواصلة مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة.. وإمدادات الطاقة والنقل أساس التكامل في أفريقيا يتصدر نشرة صباح البلد..فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على قناة «صدى البلد»، أبرز مانشيتات وعناوين الصحف المصرية والدولية الصادرة اليوم، الجمعة ، ومنها:





صدى البلد :

الرئيس السيسي: مواصلة مفاوضات إتفاقية التجارة الحرة .. وامدادات الطاقة والنقل أساس التكامل في أفريقيا





اليوم السابع :

انطلاق ماراثون انتخابات مجلس النواب بالداخل غدا في المرحلة الأولى من انتخابات النواب

تعزيزات أمنية فى محيط استاد القاهرة لتأمين لقاء الأهلى والوداد المغربى اليوم



بوابة الأهرام :

القوات المسلحة تستعد لتأمين انتخابات مجلس النواب على مستوى الجمهورية غرفة عمليات للهيئة العامة للاستعلامات لمتابعة تغطية المراسلين الأجانب لانتخابات النواب

الشروق : وزيرة الهجرة: الأزهر الشريف والكنيسة المصرية منبران لنشر الوسطية

الوطن : وزير التعليم يضع 3 حلول لنجاح الطلاب في حال عدم الحضور بالمدرسة

مصراوي : الصحة: إنشاء معامل متخصصة في الأمراض الوراثية والمناعية بالتعاون مع إيطاليا

أخبار اليوم : الصحة: تسجيل 177 إصابة جديدة بـ«كورونا».. و11 وفاة

يالاكورة : رسميًا.. كاف يعلن تأجيل لقاء الزمالك والرجاء.. والنهائي في موعده

سكاي نيوز عربية : لا فائز ولا خاسر.. ترامب وبايدن "متعادلان" بالمناظرة الأخيرة



برنامج "صباح البلد" يعرض على شاشة "صدى البلد" يوميًا، ويناقش أبرز القضايا على الساحة المصرية ، والملفات العربية والدولية، كما يقدم العديد من الفقرات المتنوعة وحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة يوميا. جدير بالذكر أن