محمد الفقى يكتب: لماذا أبو العينين؟.. يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

الصحة: تسجيل 118 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و 11 وفاة

برنامج "صباح البلد" يعرض على شاشة "صدى البلد" يوميًا، ويناقش أبرز القضايا على الساحة المصرية، والملفات العربية والدولية، كما يقدم العديد من الفقرات المتنوعة وحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة يوميا.





ويقدم البرنامج جولة حول العالم لمتابعة كل ما هو جديد من مواقف وطرائف، كما يستعرض أهم الأخبار والمقالات والتقارير والحوارات المنشورة في الصحف المصرية والعربية والعالمية.