محمد الفقى يكتب: لماذا أبو العينين؟.. يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على قناة «صدى البلد»، أبرز مانشيتات وعناوين الصحف المصرية والدولية الصادرة اليوم، الجمعة ، ومنها:
بوابة الهلال :
محمد الفقى يكتب : لماذا أبو العينين؟
اليوم السابع :
وزير المالية: لا يقل عن مليون مواطن فقدوا وظائفهم بسبب كورونا
مساعد وزير الخارجية: الانتهاء من مسودة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان قريبا
الشروق :
المشاط: مصر لديها أعلى نسبة تمثيل للمرأة في الحكومة والبرلمان
بوابة الأهرام :
الصحة: تسجيل 118 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و 11 وفاة
برنامج "صباح البلد" يعرض على شاشة "صدى البلد" يوميًا، ويناقش أبرز القضايا على الساحة المصرية، والملفات العربية والدولية، كما يقدم العديد من الفقرات المتنوعة وحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة يوميا.
ويقدم البرنامج جولة حول العالم لمتابعة كل ما هو جديد من مواقف وطرائف، كما يستعرض أهم الأخبار والمقالات والتقارير والحوارات المنشورة في الصحف المصرية والعربية والعالمية.