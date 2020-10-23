مي سليم: بتمتع بكل لحظة بكون فيها في مهرجان الجونة.. فيديو

قالت الفنانة " مي سليم "، " بستمتع بكل لحظة بكون فيها في مهرجان الجونة وبحس ببهجة حقيقية، حيث أنني من الفنانات اللاتي شاركن فيه منذ عقد أولى دوراته.





وأضافت الفنانة خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في الدورة الرابعة، ما يحدث في المهرجانات؛ يمثل ثقافة فنية من خلال مشاركة الفنانين والأفلام أيضًا التي تُشارك في المهرجان، ثم قدمت الشكر لكل منظمي المهرجان على جهودهم الفائقة.





وتابعت " مي سليم "، أن مهرجان الجونة 2020 مختلف عن السنوات الماضية لوجود جائحة كورونا، " دول عقَّمونا من أول فوق لحد تحت، وقولتلهم ممكن تمشوني على السجادة الحمراء من غير كمامة؛ عشان شكلها صعب أوي، بس هنلبسها تاني طبعًا ".





وأشارت، إلى جهود منظمي المهرجان للحماية من فيروس كورونا، وأخذ الإجراءات الاحترازية وكل وسائل الحماية منذ وصول الفنانين للفندق حتى ظهورهم على السجادة الحمراء.





وأكملت، أن سنة 2020 هي سنة مختلفة واستثنائية، لذلك إذا اعتبرتها أغنية " هتكون أغنية وحشة "، ولكن رغم حدوث كل ما هو سيئ في هذه السنة، إلا أننا لا نقول إلا " الحمدلله ، أكيد فيها بردو حاجات حلوة "، وأبدت تفائلها بالمستقبل " فأنا هعتبرها من الأغاني الحلوة عشان أنا بحب الأغاني الفرفوشة ، ومش هفكر في نكد تاني كفاية ".





وانطلقت اليوم الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، في الفترة من 23 حتى 31 أكتوبر الجاري، وسط إجراءات احترازية مشددة من جانب إدارة المهرجان للحفاظ على صحة الضيوف والإعلاميين والجمهور، وبحضور عدد كبير من صناع السينما في مصر والشرق الأوسط والعالم.





وتشهد الدورة الرابعة من المهرجان، عرض مجموعة كبيرة من الأفلام المميزة أبرزها فيلم «الرجل الذي باع ظهره»، والذي تشارك في بطولته النجمة العالمية الإيطالية مونيكا بيلوتشي والذي سيكون فيلم الافتتاح.





كما تشهد الدورة الجديدة من المهرجان، تكريم أربعة أسماء في عالم صناعة السينما، اثنان من مصر وهما الفنان خالد الصاوي ومهندس الديكور أنسي أبو سيف، والفنان المغربي سعيد تجماوي وأخيرًا الفنان الفرنسي جيرارد ديبارديو.