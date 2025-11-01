مدبولي: الدولة بذلت جهودا واسعة لتطوير البنية التحتية للقطاع الصحي

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا أعدّه الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، المُشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، حول جهود الهيئة العامة للرعاية الصحية خلال الفترة من (2019 – 2025)، والذي يعكس ما بذلته الهيئة على مدار ستة أعوام من تطويرٍ وتقديم رعاية صحية بمعايير عالمية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء ، أن مصر تولي اهتمامًا بالغًا بملف الرعاية الصحية؛ باعتباره أحد أهم محاور التنمية الشاملة، وركيزة رئيسة لتحسين جودة حياة المواطن.

وأوضح أن الدولة عملت، خلال السنوات الماضية وفي مسارٍ واضح، على بذل جهود واسعة لتطوير البنية التحتية للقطاع الصحي ورفع كفاءة الكوادر الطبية، فضلًا عن إطلاق المبادرات القومية الصحية المختلفة، وهو ما يعكس التزام الدولة بتحقيق رؤية مصر 2030 التي تضع الإنسان في صدارة أولوياتها، وتسعى إلى بناء نظام صحي متكامل يضمن رعاية طبية متميزة ومستدامة لجميع المواطنين.

ومن هذا المُنطلق، أوضح الدكتور أحمد السبكي أنه منذ إنشاء الهيئة العامة للرعاية الصحية في عام 2019، كمقدم الخدمات الحكومي الرئيسي تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، وضعت الهيئة المريض في مقدمة أولوياتها، ملتزمة بتقديم خدمات رعاية صحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة والسلامة، وبما يتماشى مع رؤيتها نحو تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية بجودة عالمية، ويعزز كفاءة المنظومة الصحية ويدعم أهداف التنمية الصحية المستدامة في مصر.

وأضاف أنه منذ بدء التشغيل الفعلي بمحافظة بورسعيد في نوفمبر 2019، قطعت الهيئة خطوات متسارعة لإعادة هيكلة وتطوير القطاع الصحي عبر مراحل واضحة شملت: تعزيز الرعاية الأولية، تطوير خدمات الرعاية الثانوية والثلاثية، الارتقاء بالتميز الإكلينيكي، الاعتماد والجودة، التحول الرقمي، وتنفيذ برامج الاستدامة والتحول الأخضر.

وبناءً على ذلك، قدم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، في تقريره، مؤشرات تفصيلية تعكس النموذج المتطور للرعاية الصحية خلال الفترة من 2019 – 2025؛ لافتًا إلى أن الهيئة شهدت توسعًا كبيرًا في نطاق عملها، حيث انتقلت من تقديم الخدمات داخل محافظة واحدة فقط عام 2019 إلى العمل في 6 محافظات بالوصول إلى عام 2025؛ وهي (بورسعيد – الأقصر – الإسماعيلية – جنوب سيناء – السويس – أسوان). كما ارتفع عدد المنشآت الصحية من 41 منشأة عام 2019 إلى 328 منشأة صحية عام 2025 تضم 42 مستشفى و286 مركزا ووحدة صحية.

بالإضافة إلى ذلك، زاد عدد المستفيدين من خدمات هيئة الرعاية الصحية من 579,333 مواطن في عام 2019 إلى 6,287,985 مواطن في عام 2025، مما يعكس توسع التغطية الصحية الشاملة. وارتفع إجمالي عدد الخدمات الطبية المقدمة من 19 مليون خدمة إلى أكثر من 79 مليون خدمة خلال الفترة نفسها، وهو ما يعكس توسع القدرة التشغيلية للهيئة.

وأشار الدكتور أحمد السبكي إلى أنه بصدد خدمات الرعاية الأساسية، زادت خدمات طب الأسرة من 737,790 خدمة إلى قرابة 21 مليون خدمة، كما ارتفعت خدمات الفحص الطبي الشامل من 175,778 خدمة إلى 6,333,897 خدمة. وبشكل عام، ارتفع إجمالي خدمات الرعاية الأولية من نحو 9 ملايين خدمة عام 2019 إلى أكثر من 40 مليون خدمة عام 2025، بما في ذلك زيادة الفحص الشامل داخل وحدات الرعاية الأولية من 28,380 إلى أكثر من 3 ملايين خدمة.

وتابع "السبكي" استعراض مؤشرات الهيئة لافتًا إلى أنه في مجال الجراحات، ارتفع عدد العمليات الجراحية من 34,628 عملية إلى 770,662 عملية في الفترة نفسها، بالإضافة إلى إدخال العمليات المتقدمة لأول مرة بعدد 142,000 عملية في عام 2025. كما تم تفعيل الملفات الطبية الإلكترونية بالكامل عام 2025 بإنشاء ملف طبي إلكتروني مُوحد لكل مريض، ووصلت نسبة ميكنة منشآت الرعاية الأولية إلى 100%، ونسبة ميكنة المستشفيات إلى 90% بحلول عام 2025. وارتفع عدد المنشآت الصحية المعتمدة من 55 منشأة إلى 285 منشأة معتمدة بنسبة 87%. ونتيجة لذلك، ارتفعت نسبة رضاء المنتفعين من 71% إلى 86%، وتم تحقيق معدل إنجاز للشكاوى بنسبة تخطت 95%، وهو ما يعكس جودة الخدمة المقدمة.

وفي سياق متصل، تطرق رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية في تقريره إلى أهم المبادئ التي تحكم عمل الهيئة، وأبرز ملفاتها، مستعرضًا الجهود التي تمت في هذا الصدد خلال الفترة المشار إليها.

فعلى صعيد ترسيخ نموذج طب الأسرة كركيزة للرعاية الصحية الأولية؛ لفت "السبكي" إلى أن الهيئة اعتمدت نموذج طب الأسرة كمدخل أساسي للخدمات الصحية، مع منظومة إحالة مميكنة تربط وحدات ومراكز الرعاية الأولية بالمستشفيات المتخصصة.

وقد توسعت خدمات الرعاية الأولية لتشمل طب الأسرة والفحص الشامل، والأسنان، والمعامل، والأشعة، والعيادات التخصصية، بالإضافة إلى برامج الوقاية وتنظيم الأسرة والرعاية النفسية وكبار السن والفحص المدرسي والعلاج الطبيعي.

وقد ساهم هذا التطوير في رفع كفاءة التشغيل، حيث انخفضت نسبة الإحالات من 20% إلى 14%، وارتفع معدل التغذية الراجعة من 60% إلى 85%، كما انخفضت نسبة عدم الالتزام بالمواعيد من 12% إلى 4% بحلول عام 2025، ما يؤكد تعزيز فعالية منظومة طب الأسرة وتحسن جودة خدمات الرعاية الأولية وارتفاع ثقة المنتفعين به.

وحول ملف الارتقاء بجودة الممارسات الإكلينيكية وتوحيد نظم العلاج واستحداث خدمات طبية عالية الدقة؛ أفاد الدكتور أحمد السبكي أنه في إطار تعزيز التميز الإكلينيكي ورفع جودة المخرجات الصحية، عملت الهيئة على توحيد 490 بروتوكولًا علاجيًا عبر 33 تخصصًا طبيًا لضمان الممارسات الإكلينيكية الموحدة وضمان العلاج، إلى جانب إنشاء لوحات بيانات لحظية لدعم اتخاذ القرار، وتحسين التشغيل الإكلينيكي، ورفع كفاءة استغلال الموارد داخل منشآت تقديم الخدمة.

كما عملت الهيئة على التوسع في تقديم خدمات الرعاية الثانوية والثلاثية عبر استحداث وتطوير خدمات تخصصية دقيقة على مستوى المستشفيات، حيث شملت جراحات العمود الفقري والتجميل، وجراحات القلب والصدر والقسطرة المخية، والجراحات الميكروسكوبية وزراعة الأعضاء، إلى جانب جراحات الأوعية الدموية المتقدمة، بالإضافة إلى تفعيل وحدات عناية السكتة الدماغية وعناية الأطفال وعيادات التخصصات الدقيقة.

كما توسعت الهيئة في تقديم خدمات مناظير الجهاز الهضمي والتنفسي، والقسطرة القلبية، وخدمات الأورام، استعدادًا للانتقال إلى مرحلة جديدة من التميز الإكلينيكي من خلال إطلاق وحدات زراعة النخاع ووحدة سكتة دماغية في كل فرع.

وفيما يتعلق بملف تعزيز المشاركة المجتمعية وتحسين تجربة ورضا المتعاملين داخل منشآت الهيئة، أوضح "السبكي" أنه تم إنشاء إدارة رضاء المنتفعين كقناة اتصال مباشرة لضمان متابعة الشكاوى والملاحظات ومعالجتها بشكل فوري، إلى جانب قياس مستوى رضا المنتفعين بشكل دوري بما يحقق التحسين المستمر لجودة الخدمات. كما شاركت الهيئة في عدد من المبادرات الصحية الرئاسية ليصل عدد المنتفعين منها إلى 1,037,027 مواطن، وقدمت 715,137 خدمة تنظيم أسرة ضمن برامج دعم صحة الأسرة والمجتمع.

وفي الإطار ذاته، تم تفعيل برنامج IMCI للأطفال في جميع وحدات الرعاية الأولية لضمان التشخيص والعلاج المبكرين للأطفال حتى سن الخامسة. وفي إطار التوعية والتثقيف الصحي تم تنفيذ 7150 حملة وفعالية مجتمعية وتوعوية شملت حملات موسمية، وبرامج رمضانية، ومبادرات تواصل ميداني واسعة النطاق.

كما تم إنشاء المجالس التنفيذية بالمحافظات بمشاركة ممثلين من المجالس النيابية والمجتمع المدني، تعزيزًا للشراكة المجتمعية ودعمًا لاستدامة منظومة الحوكمة التشاركية.

وبالنسبة لملف الارتقاء بمنظومة الجودة وتعزيز الاعتماد وضمان سلامة الخدمة الصحية، أوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة أنه في إطار التزام هيئة الرعاية الصحية بتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة في تقديم الخدمات الصحية، ارتفع عدد المنشآت الصحية التابعة لها والحاصلة على الاعتماد الكامل، بما يعكس التحسن النوعي في أداء المنشآت وقدراتها التشغيلية والإكلينيكية.

كما حصلت الهيئة على عدد من الاعتمادات الدولية البارزة، من بينها اعتماد مجمع الإسماعيلية الطبي ومستشفى شرم الشيخ الدولي من اللجنة الدولية المشتركة (JCI)، واعتماد مستشفى رمد بورسعيد ومستشفى شرم الشيخ الدولي بشهادة المستشفيات الخضراء العالمية (GGHH) كأول مستشفيات خضراء بمصر، واعتماد معامل مجمع الإسماعيلية الطبي ومعمل مجمع الشفا بمعايير (ISO)، بالإضافة إلى اعتماد وحدة السكتة الدماغية بمجمع الإسماعيلية الطبي من المنظمة العالمية للسكتة الدماغية (WSO).

كما تطرق الدكتور أحمد السبكي، من خلال التقرير، إلى ملف التحول الرقمي وتعزيز استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، موضحًا أنه تمت ميكنة دورة العمل بالكامل داخل المنشآت الصحية، كما سبقت الإشارة، إلى جانب إنشاء ملف طبي إلكتروني موحد للمنتفعين يسهِّل تتبع التاريخ المرضي وضمان استمرارية الرعاية بكفاءة ودقة. وقامت الهيئة بتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم القرارات الإكلينيكية وتحسين دقة التشخيص، بالإضافة إلى تفعيل خدمات الاستشارات الطبية عن بُعد لتسهيل وصول المواطنين للخدمة الصحية دون أعباء تنقل أو انتظار.

وتمضي الهيئة بخطى متقدمة نحو المستقبل من خلال العمل على إطلاق أول نموذج لمستشفى طبي افتراضي في مصر، بما يعزز من جاهزية المنظومة الصحية لمواكبة التطورات العالمية.

واستعرض أيضًا ملف تنمية وبناء القدرات البشرية، موضحًا أن الهيئة أولت اهتمامًا كبيرًا بالاستثمار في رأس المال البشري باعتباره المحرك الرئيسي لجودة الخدمة واستدامة المنظومة. فمنذ انشاء الهيئة في 2019 وحتى عام 2025، نفذت الهيئة أكثر من 70 ألف برنامج تدريبي مستمر ومتخصص، استفاد منها أكثر من 42 ألفًا من الكوادر الطبية والإدارية والفنية في المحافظات المطبقة للمنظومة. فضلًا عن ملف تعزيز الكفاءة والاستدامة المالية، لافتًا إلى أن الهيئة حققت نقلة نوعية في كفاءة إدارة الموارد المالية وتعظيم التمويل الذاتي، من خلال تطوير دورة الإيرادات وتحسين آليات التحصيل وترشيد المصروفات دون الإخلال بجودة الخدمات الصحية المقدمة. كما تم استحداث وحدة دورة الإيرادات لرفع كفاءة إدارة الموارد وتعزيز الاعتماد على التمويل الذاتي.

وقد ارتفعت إيرادات الهيئة من 400 مليون جنيه عام 2019/2020 إلى 11.6 مليار جنيه عام 2024/2025، لتصل نسبة الاعتماد على الموارد الذاتية إلى 59% في موازنة العام المالي 2024/2025، في مقابل انخفاض الاعتماد على التمويل من الخزانة العامة بنسبة 14%.

وتحدث "السبكي"، في تقريره، عن جهود الهيئة في تعزيز السياحة العلاجية ورفع العائد من الدخل الأجنبي، موضحا أن هيئة الرعاية الصحية عملت على تطوير مسار خاص لحالات السياحة العلاجية داخل المستشفيات، مع تخصيص كوادر بشرية مدرّبة للتعامل مع المرضى الأجانب، إلى جانب فتح منافذ ترويجية في الأسواق الأكثر جذبًا للوافدين بهدف التسويق للخدمات الطبية. وقد بلغت قيمة الإيرادات بالعملة الأجنبية نظير هذه الخدمات 5,221,591 دولار أمريكي، من خلال تقديم خدمات طبية لعدد 25,750 مريض أجنبي من 112 دولة حول العالم، بما أسهم في تعزيز الدخل الخارجي ودعم استدامة التمويل الذاتي للهيئة.

كما أكد الدكتور أحمد السبكي أن الهيئة العامة للرعاية الصحية أولت اهتمامًا كبيرًا بتشجيع البحث العلمي والابتكار الطبي، وقد تُوّجت هذه الجهود باعتماد "تقنية مدكور الطبية" كأول ابتكار مصري يحصل على اعتراف دولي في مجال مناظير الجهاز الهضمي المتقدمة.

وقد حصلت على اعتماد الجمعية الأوروبية للمناظير ونُشرت علميًا دون أي ملاحظات. وتمثل هذه التقنية نقلة نوعية لعلاج الحالات النادرة والمعقدة مع تقليل المضاعفات وتسريع التعافي، مما جعل مصر أول دولة في المنطقة تقدم هذا الأسلوب المتقدم ضمن خدمات الرعاية الصحية.

وأفاد رئيس مجلس إدارة الهيئة أنها تولي أهمية بالغة للاستدامة البيئية والتحول حيث أنشأت الهيئة وحدة الاستدامة والتحول الأخضر بهدف تطوير وتنفيذ برامج ترشيد استهلاك الطاقة والمياه، والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة، وتعزيز ممارسات الاستدامة البيئية داخل المنشآت الصحية. وقد شملت الإنجازات: إعداد الاستراتيجية العامة للاستدامة والتحول الأخضر، إنشاء 14 محطة للطاقة الشمسية وتنفيذ خطة شاملة لترشيد استهلاك الطاقة عبر تشكيل فرق متابعة ميدانية لجميع المنشآت، وغيرهما. وقد أسهمت هذه الجهود في خفض استهلاك الموارد وتعظيم الاستفادة منها، إلى جانب حصول الهيئة على اعتراف دولي جعلها أول جهة مصرية تنضم إلى شبكة المستشفيات الخضراء العالمية.

واختتم الدكتور أحمد السبكي تقريره باستعراض أبرز الجوائز والتكريمات التي حصلت عليها الهيئة العامة للرعاية الصحية في الفترة من 2019 – 2025؛ منوهًا إلى حصول الهيئة على عدد كبير من جوائز الاستدامة البيئية والتحول الأخضر؛ ومنها الجائزة الذهبية في المسؤولية المجتمعية والبيئية الصادرة عن الاتحاد العالمي للمستشفيات، في سبتمبر 2024، للمرة الأولى في جمهورية مصر العربية، والمركز الثاني بالجائزة التقديرية للمشروعات الكبرى لقطاع المستشفيات بمشروع الاستدامة وكفاءة الطاقة فبراير 2025، والجائزة الذهبية في الاستدامة ومبادرات المستشفيات الخضراء، الصادرة من مجموعة السعودي الألماني في أبريل 2024، والجائزة الذهبية في فئة قيادة استدامة الرعاية الصحية، بطل تحدي المناخ، الصادرة من اتحاد المستشفيات العربية في نوفمبر 2022، فضلًا عن حصول مستشفى شرم الشيخ الدولي على الاعتراف الدولي في 9 بنود من أجندة شبكة المستشفيات العالمية الخضراء كأول مستشفى خضراء، وغيرها.

وبصدد جوائز التحول الرقمي، حصلت الهيئة العامة للرعاية الصحية على الجائزة الماسية في قيادة التحول الرقمي على مستوى العالم العربي الصادر من اتحاد المستشفيات العربية، كما حصلت على الفئة الماسية للسلامة من خلال التحول الرقمي في السلامة من خلال الاستدامة في مبادرة السلامة الصادرة عن اتحاد المستشفيات العربية، في سبتمبر 2024. اتصالًا، حصلت الهيئة على عدد كبير من جوائز الجودة وسلامة المرضى؛ منها القائمة الشرفية لجائزة Dr. Prathap C Reddy للتميز في جودة الخدمات الطبية وسلامة المرضى لمنشآت الرعاية الأولية والصادرة عن اتحاد المستشفيات العالمية في يوليو 2025، كما حصلت الهيئة على العديد من الجوائز في مبادرة السلامة الصادرة عن اتحاد المستشفيات العربية، في سبتمبر 2024.

وأخيرًا، أكد الدكتور أحمد السبكي أن الهيئة العامة للرعاية الصحية تؤكد التزامها المستمر بالتوسع والتطوير الشامل داخل منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يضمن تعزيز جودة الخدمات وتحسين تجربة المريض واستدامة الموارد. كما تواصل الهيئة جهودها نحو ترسيخ نموذج رعاية صحية متكاملة قائمة على الابتكار والحوكمة والكفاءة، دعمًا لرؤية الدولة المصرية لبناء نظام صحي حديث يضمن رعاية صحية آمنة، عادلة، عالية الجودة، ومستدامة لكل مواطن، اليوم وغدًا.