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ديني

سر مساواة أجر المرأة الحامل بالمجاهد فى سبيل الله

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 04:02 ص
صدى البلد
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إيمان طلعت
ورد في السنة النبوية أن المرأة التي تموت أثناء الولادة لها أجر شهيد، كما في قول النبي-صلى الله عليه وسلم- الذى روى عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «إِنَّ لِلْمَرْأَةِ فِي حَمْلِهَا إِلَى وَضْعِهَا إِلَى فِصَالِهَا مِنَ الأَجْرِ كَالْمُتَشَحِّطِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ هَلَكَتْ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ فَلَهَا أَجْرُ شَهِيدٍ».

وأوضح العلماء والمحدثين أن هذا الحديث ورد في مسند عبد بن حميد وكتاب العيال لابن أبي الدنيا وأحكام النساء لابن الجوزي عن ابن عمر مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حسن هذا الحديث بعض أهل العلم، مضيفين أن للمرأة أجرا كبيرا في تحملها مشاق الحمل والولادة والتربية فجعلها في مرتبة وأجر الشهيد، الذي يتخبَّط ويتمرَّغ في دمه؛ لأنها فى هذا الوقت بتخدم النوع بتكثير المسلمين.

وأوضح العلماء والمحدثون فى شرح هذا الحديث أن الذنوب التى تكفر بألم الولادة والوضع هى الصغائر وليست الكبائر على ما ذهب إليه الكثير من العلماء، لأن الذنوب الكبائر لا بد لها من توبة خاصة بها.

هل دعاء الحامل أثناء الولادة مستجاب ؟.. الإفتاء تجيب
وقال الشيخ عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن جميع المواطن التى يكون فيها الإنسان فى حالة إضرار وشدة وضيق تكون مواطن إجابة لدعائه لقوله تعالى {أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ}.

وأضاف "الورداني" خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء فى إجابتها عن سؤال «هل الحامل لها دعوة مستجابة أثناء الولادة؟»، أن دعاء المرأة عند الولادة يكون من مواطن الإجابة التى ذكرها العلماء وإن لم يرد أشياء بخصوصها.

وأشار أمين الفتوى إلى أن: "المرأة وقت الولادة ترى الموت".

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