سعر صرف الريال السعودى اليوم الأحد 25-10-2020

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وسجل سعر صرف الريال السعودى فى المصرف العربى الدولى نحو 4.16 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.



ووصل سعر صرف الريال السعودى فى الاسكندرية نحو 4.08 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.



سجل سعر الريال السعودى فى المصرى الخليجى 4.10جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.



وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك مصر ايران التنمية نحو 4.04 جنيه للشراء و 4.20جنيه للبيع.



ووصل سعر صرف الريال السعودى فى بنك التجارى الدولى CIB نحو 4.07 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.



وبلغ سعر صرف الريال السعودى فى المصرف المتحدة نحو 4.03 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.



وسجل سعر صرف الريال السعودى البنك الاهلى نحو 4.08جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع .



وبلغ سعر صرف الريال السعودى فى مصرف ابوظبى الاسلامى نحو 4.09 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع .

أقرا ايضا .. التخطيط: زيادة الإنفاق على الطرق والكباري خفضت وفيات الحوادث بنسبة ٤٤٪ وسجل سعر صرف الريال السعودى فى المصرف العربى الدولى نحو 4.16 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.ووصل سعر صرف الريال السعودى فى الاسكندرية نحو 4.08 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.سجل سعر الريال السعودى فى المصرى الخليجى 4.10جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك مصر ايران التنمية نحو 4.04 جنيه للشراء و 4.20جنيه للبيع.ووصل سعر صرف الريال السعودى فى بنك التجارى الدولى CIB نحو 4.07 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.وبلغ سعر صرف الريال السعودى فى المصرف المتحدة نحو 4.03 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.وسجل سعر صرف الريال السعودى البنك الاهلى نحو 4.08جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع .وبلغ سعر صرف الريال السعودى فى مصرف ابوظبى الاسلامى نحو 4.09 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع .

ينشر موقع "صدى البلد " اسعار صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد 25 أكتوبر 2020 ، وفقا لآخر تحديث للبنوك العاملة فى مصر.استقر سعر صرف الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى عند 4.17 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك عودة نحو 4.10 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.