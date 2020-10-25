AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

سعر صرف الريال السعودى اليوم الأحد 25-10-2020

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 05:03 ص
سعر الريال السعودى
سعر الريال السعودى اليوم الاحد
Advertisements
علياء فوزى
ينشر موقع "صدى البلد " اسعار صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد 25 أكتوبر 2020 ، وفقا لآخر تحديث للبنوك العاملة فى مصر.


استقر سعر صرف الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى عند 4.17 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك عودة نحو 4.10 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.

أقرا ايضا ..التخطيط: زيادة الإنفاق على الطرق والكباري خفضت وفيات الحوادث بنسبة ٤٤٪


وسجل سعر صرف الريال السعودى فى المصرف العربى الدولى نحو 4.16 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الريال السعودى فى الاسكندرية نحو 4.08 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.

سجل سعر الريال السعودى فى المصرى الخليجى 4.10جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك مصر ايران التنمية نحو 4.04 جنيه للشراء و 4.20جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الريال السعودى فى بنك التجارى الدولى CIB نحو 4.07 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الريال السعودى فى المصرف المتحدة نحو 4.03 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى البنك الاهلى نحو 4.08جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع .

وبلغ سعر صرف الريال السعودى فى مصرف ابوظبى الاسلامى نحو 4.09 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع .

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سعر صرف الريال السعودي اليوم الثلاثاء

سعر صرف الريال السعودى اليوم الأربعاء

سعر صرف الريال السعودي اليوم الأحد

سعر صرف الريال السعودي اليوم الأحد

سعر صرف الريال السعودي اليوم الأربعاء

تعرف على أفضل سعر لشراء وبيع الريال السعودى.. اليوم

ترشيحاتنا

شيخ الأزهر: نرفض استخدام رموز الإسلام ومقدساته فى مضاربات رخيصة

محكمة الجنايات الدولية.. عميد أصول الدين يعلق على تصريحات ماكرون ضد الرسول.. فيديو

‏انصروا نبيكم.. هاشتاج إلا رسول الله يا فرنسا يواصل تصدر تويتر

ما فعله جريمة.. أحمد موسى يطالب ماكرون بالاعتذار عن التصريحات المسيئة| فيديو

بعد إساءته للرسول.. إعلامية كويتية تقصف جبهة الرئيس ماكرون

ممثلة لبنانية تشعل السجادة الحمراء بـ مهرجان الجونة.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحل في نقاط الخبز.. وزير التموين يطلب تصويت المواطنين على قرار يخص المواليد

بشرى سارة.. وزير التموين: قرارات جديدة بشأن المواليد بعد كورونا

طريقة عمل حلويات تارت المانجو.. خطوة بخطوة