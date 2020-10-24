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محافظات

قدم مساعدة مالية.. محافظ قنا يزور الطفلة زمزم بعد إجرائها عملية فى القلب

السبت 24/أكتوبر/2020 - 04:07 م
صدى البلد
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يوسف رجب

زار اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، الطفلة زمزم محمود أحمد التى يبلغ عمرها ٣ أعوام بمنزل أسرتها فى شارع مصنع المكرونة بمدينة قنا للإطمئنان على صحتها وتقديم المساعدة المالية لها وذلك بعد إجرائها عملية ناجحة فى القلب حيث كانت تعانى من عيب خُلقى به.

رافقه خلال الزيارة حسين الباز، وكيل وزارة التضامن الإجتماعى والدكتور راجى تاوضروس، مدير مديرية الصحة.

وتقدم أهل الطفلة، بالشكر والتقدير للمحافظ على استجابته لشكواهم خلال اللقاء اليومي بالمواطنين، حيث  كلف المحافظ وكيل وزارة الصحة بسرعة إجراء العملية للطفلة التي تعانى من الآم شديدة بالقلب منذ شهر فبراير الماضى ومتابعة حالتها الصحية بشكل يومي.

وأوضح محافظ قنا، بأنه تم إدخال الطفلة مستشفى أطفال مصر بالقاهرة وإجراء العملية لها في غضون أربعة أيام ومكثت بالمستشفى إسبوعا لمتابعة حالتها الصحية ثم عادت خلال الأيام الماضية إلى منزل الأسرة.

وعقب نهاية الزيارة تقدمت سيدتان بشكوي لمحافظ قنا من عدم توافر مصدر دخل لأسرتيهما وضيق حالهما.

وعلى الفور كلف محافظ قنا حسين الباز، وكيل وزارة التضامن، بصرف مساعدة عاجلة لهما وبحث حالتيهما لصرف معاش شهرى لهما من خلال برامج المساعدات التى توفرها وزارة التضامن الاجتماعى فى حال انطباق الشروط عليهن.

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قدم مساعدة مالية.. محافظ قنا يزور الطفلة زمزم بعد إجرائها عملية فى القلب
قدم مساعدة مالية.. محافظ قنا يزور الطفلة زمزم بعد إجرائها عملية فى القلب
قدم مساعدة مالية.. محافظ قنا يزور الطفلة زمزم بعد إجرائها عملية فى القلب
قدم مساعدة مالية.. محافظ قنا يزور الطفلة زمزم بعد إجرائها عملية فى القلب
قدم مساعدة مالية.. محافظ قنا يزور الطفلة زمزم بعد إجرائها عملية فى القلب
قدم مساعدة مالية.. محافظ قنا يزور الطفلة زمزم بعد إجرائها عملية فى القلب
قدم مساعدة مالية.. محافظ قنا يزور الطفلة زمزم بعد إجرائها عملية فى القلب
قدم مساعدة مالية.. محافظ قنا يزور الطفلة زمزم بعد إجرائها عملية فى القلب

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