أحمد دياب: التأهل للمونديال بلا هزيمة يؤكد ريادة الكرة المصرية

قدم النائب أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المحترفة، خالص التهنئة القلبية للمنتخب الوطني وجماهيره العريضة، بمناسبة اختتام مسيرة "الفراعنة" الناجحة في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

انتصار ختامي وتأكيد التأهل

جاءت التهنئة عقب فوز المنتخب على نظيره غينيا بيساو بهدف دون رد في اللقاء الذي أُقيم مساء الأحد في الجولة العاشرة والأخيرة، وسط أجواء احتفالية غامرة بتأكيد التأهل التاريخي للمونديال للمرة الرابعة.

إنجاز رقمي غير مسبوق

وأكد دياب في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك أن "هذا الإنجاز ليس مجرد تأهل، بل هو تتويج لمسيرة استثنائية انتهت بالحفاظ على سجل خالٍ من الهزائم، حيث جمع المنتخب 26 نقطة من 10 مواجهات بتحقيق 8 انتصارات وتعادلين، متصدراً بذلك المجموعة الأولى بجدارة واستحقاق".

إشادة بالجهاز الفني واللاعبين





وأضاف رئيس الرابطة: "نبارك للجهاز الفني بقيادة حسام حسن، واللاعبين الذين أظهروا روحًا قتالية عالية وإصرارًا على تحقيق الهدف، خاصة في مباراة غينيا بيساو التي شهدت هدفًا مميزًا من محمد حمدي بصناعة أحمد نبيل كوكا، وتألقًا لافتًا من التشكيل الذي اعتمد عليه الجهاز الفني، والذي ضم كوكبة من نجوم الأندية المصرية".

قوة البدلاء ومرونة الاختيارات

وأشاد دياب بـ "العمق الكبير في قائمة المنتخب الوطني، وتوافر البدائل القادرة على تعويض الغيابات، وهو ما ظهر في القرارات الفنية بمنح محمد صلاح راحة مستحقة واستبعاد عدد من اللاعبين للإيقاف".

تطلعات لكأس العالم

واختتم رئيس رابطة الأندية تهنئته بتأكيد ثقته في أن الكرة المصرية، بفضل هذا الجيل من اللاعبين، قادرة على تقديم أداء مشرف في كأس العالم 2026، متمنياً كل التوفيق للمنتخب في قرعة البطولة المقررة في الخامس من ديسمبر المقبل بالعاصمة الأمريكية واشنطن.



































