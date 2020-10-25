AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 25-10-2020

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 07:07 ص
العملات الاجنبية
العملات الاجنبية
Advertisements
قسم الاقتصاد
ننشر اسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه بمستهل تعاملات اليوم الاحد 25 اكتوبر 2020 وفقا لاخر تحديثات البنك الاهلى المصرى .

اقرا ايضا.. توقعات بأداء جيد للبورصة المصرية خلال تعاملات هذا الأسبوع

بلغ سعر صرف الدولار خلال تعاملات الاحد 15.65 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع .

اسعار العملات الاجنبية اليوم الاحد 

سجل سعر اليورو 18.44جنيه للشراء و18.62 جنيه للبيع.


وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 20.42 جنيه للشراء و 20.62 جنيه للبيع .


وسجل الفرنك السويسرى 17.21جنيه للشراء و 17.36جنيه للبيع .

وسجلت كورنا سويدية 1.77جنيه للشراء و1.79 جنيه للبيع.

اسعار العملات الاسيوية اليوم الاحد 

سجل 100 ين يابانى 14.91 جنيه للشراء و 15.04 جنيه للبيع .

واستقر اليوان الصينى عند 2.33جنيه للشراء و2.35جنيه للبيع.



الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الدولار بـ15.98 جنيه للبيع.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 16-8-2020

الدولار بـ 15.93 جنيه للبيع.. أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الأحد 30-8-2020

وفقا للبنك الأهلي .. تعرف على سعر العملات الأجنبية بمستهل تعاملات الأربعاء

أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه فى مستهل تعاملات الأربعاء

أسعار العملات الأجنبية بمستهل تعاملات اليوم

ننشر أسعار العملات الأجنبية بمستهل تعاملات اليوم

ترشيحاتنا

شركة سامسونج تعلن وفاة رئيسها عن عمر 78 عاما

مصرع طالب غرقا في البحر الصغير بـ الدقهلية

لستم وحدكم.. الجماهير تدعم بيراميدز في نهائي الكونفدرالية

شباب الصحفيين: الجماعة الإرهابية تبث فيديوهات قديمة هدفها الإساءة للدولة

إصابة مستشار نائب الرئيس الأمريكي بـ فيروس كورونا

محمد صلاح يتصدر تويتر بعد تألقه مع ليفربول أمام شيفيلد يونايتد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحل في نقاط الخبز.. وزير التموين يطلب تصويت المواطنين على قرار يخص المواليد

بشرى سارة.. وزير التموين: قرارات جديدة بشأن المواليد بعد كورونا

طريقة عمل حلويات تارت المانجو.. خطوة بخطوة