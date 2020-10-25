أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 25-10-2020

ننشر اسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه بمستهل تعاملات اليوم الاحد 25 اكتوبر 2020 وفقا لاخر تحديثات البنك الاهلى المصرى .
اقرا ايضا.. توقعات بأداء جيد للبورصة المصرية خلال تعاملات هذا الأسبوع
بلغ سعر صرف الدولار خلال تعاملات الاحد 15.65 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع .
اسعار العملات الاجنبية اليوم الاحد
سجل سعر اليورو 18.44جنيه للشراء و18.62 جنيه للبيع.
وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 20.42 جنيه للشراء و 20.62 جنيه للبيع .
وسجل الفرنك السويسرى 17.21جنيه للشراء و 17.36جنيه للبيع .
وسجلت كورنا سويدية 1.77جنيه للشراء و1.79 جنيه للبيع.
اسعار العملات الاسيوية اليوم الاحد
سجل 100 ين يابانى 14.91 جنيه للشراء و 15.04 جنيه للبيع .
واستقر اليوان الصينى عند 2.33جنيه للشراء و2.35جنيه للبيع.
اقرا ايضا.. توقعات بأداء جيد للبورصة المصرية خلال تعاملات هذا الأسبوع
بلغ سعر صرف الدولار خلال تعاملات الاحد 15.65 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع .
اسعار العملات الاجنبية اليوم الاحد
سجل سعر اليورو 18.44جنيه للشراء و18.62 جنيه للبيع.
وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 20.42 جنيه للشراء و 20.62 جنيه للبيع .
وسجل الفرنك السويسرى 17.21جنيه للشراء و 17.36جنيه للبيع .
وسجلت كورنا سويدية 1.77جنيه للشراء و1.79 جنيه للبيع.
اسعار العملات الاسيوية اليوم الاحد
سجل 100 ين يابانى 14.91 جنيه للشراء و 15.04 جنيه للبيع .
واستقر اليوان الصينى عند 2.33جنيه للشراء و2.35جنيه للبيع.