بدعيلك من قلبي.. ماذا قالت نادية الجندي عن مرض بسمة وهبة..شاهد

View this post on Instagram

الصديقة العزيزة #بسمة_وهبة 🤍❤️ ربنا يشفيكي يارب ياحبيبتي وترجعي بلدك بالف سلامه وحشتيني بدعيلك من قلبي بالشفاء العاجل 🙏🏻🙏🏻🌹🌹 #نادية_الجندي 💚💚🌼🌼💙💙 @basma_wahba