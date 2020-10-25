تفاصيل تشويه الآثار الفرعونية بالزيت في ألمانيا

كشف السفير خالد جلال سفير مصر بألمانيا، تفاصيل تشويه بعض الآثار المصرية في ألمانيا.





وتابع جلال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر": "ما حدث هو أن مجموعة أشخاص دخلوا في مكان يجمع 5 متاحف منهم متحف يضم مجموعة آثار فرعونية ورومانية، سكبوا الزيت على 69 قطعة اثرية يوم 3 أكتوبر وهو يوم الوحدة في المانيا ويكون عطلة بالنسبة للدولة".





وأشار إلى أن هناك 16 قطعة مصرية تأثرت وهي آثار من مقتنيات المتحف المصري الموجود في برلين.

ولفت إلى أن الزيت الذى تم سكبه ربما تسبب في ضرر بالحجر الجيري الأبيض ولكن بقية القطع من البازليت تم تنظيفها.

وأضاف أن أثر بقع الزيت اختفت بحوالي 90% من القطع الأثرية.