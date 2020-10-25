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ديني

أمين مجمع البحوث الإسلامية: المشاركة في الانتخابات تعكس وعي المصريين بالتحديات

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 02:34 ص
صدى البلد
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محمد شحتة
اختتم مجمع البحوث الإسلامية بالتعاون مع أكاديمية الأزهر لتدريب الأئمة والوعاظ وباحثي الفتوى، فعاليات دورة الرد على الشبهات لواعظات الأزهر والتي نظمتها الأكاديمية بمقر مدينة البعوث بالإسكندرية.

وشهدت الدورة على مدار أسبوعين متتاليين مجموعة من المحاضرات النظرية، بالإضافة إلى عقد مجموعة من ورش العمل بمشاركة أساتذة ومتخصصين من جامعة الأزهر.

من ناحية أخرى، أشاد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عيّاد، بالمشاركة الفعّالة والإيجابية لجموع المصريين في اليوم الأول لانتخابات مجلس النواب، مؤكدًا أنها تكشف عن وعي المصريين بالتحديات وأهمية المشاركة في تجاوزها حتى تكمل مصر مسيرة نهوضها بفضل قيادتها وشعبها العظيم.

كما أثنى الأمين العام على الجهود التي تقوم بها مؤسسات الدولة المختلفة وعلى رأسها الجيش والشرطة في تنظيم الانتخابات، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تقدم صورة حضارية للعالم أجمع مفادها أن مصر بقيادتها الحكيمة وشعبها الواعي لديهم القدرة على الارتقاء بالوطن في مواجهة كل الصعاب والتحديات التي يمكن أن تواجههم، كما أنهم لا يملّون في مواصلة المسيرة لتحقيق رؤية تنموية شاملة لوطنهم.

وأوضح عيّاد، أنه لابد لكل مواطن يحب هذا البلد أن يقوم بدوره وأن يستشعر مسئوليته، وأن يعلم أن البناء والتنمية لا يقومان بشخص بمفرده، وإنما هي مسئولية مشتركة لابد أن يسهم فيها الجميع كلٌ في موقعه وحسب قدرته، فالوطن يرقى وينمو بعزيمة وإرادة أبناءه المخلصين.

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