أمين مجمع البحوث الإسلامية: المشاركة في الانتخابات تعكس وعي المصريين بالتحديات

اختتم مجمع البحوث الإسلامية بالتعاون مع أكاديمية الأزهر لتدريب الأئمة والوعاظ وباحثي الفتوى، فعاليات دورة الرد على الشبهات لواعظات الأزهر والتي نظمتها الأكاديمية بمقر مدينة البعوث بالإسكندرية.





وشهدت الدورة على مدار أسبوعين متتاليين مجموعة من المحاضرات النظرية، بالإضافة إلى عقد مجموعة من ورش العمل بمشاركة أساتذة ومتخصصين من جامعة الأزهر.





من ناحية أخرى، أ شاد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عيّاد، بالمشاركة الفعّالة والإيجابية لجموع المصريين في اليوم الأول لانتخابات مجلس النواب، مؤكدًا أنها تكشف عن وعي المصريين بالتحديات وأهمية المشاركة في تجاوزها حتى تكمل مصر مسيرة نهوضها بفضل قيادتها وشعبها العظيم.





كما أثنى الأمين العام على الجهود التي تقوم بها مؤسسات الدولة المختلفة وعلى رأسها الجيش والشرطة في تنظيم الانتخابات، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تقدم صورة حضارية للعالم أجمع مفادها أن مصر بقيادتها الحكيمة وشعبها الواعي لديهم القدرة على الارتقاء بالوطن في مواجهة كل الصعاب والتحديات التي يمكن أن تواجههم، كما أنهم لا يملّون في مواصلة المسيرة لتحقيق رؤية تنموية شاملة لوطنهم.



