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محافظات

محافظ الشرقية يُكرم رئيس قطاعات الكهرباء لبلوغه سن المعاش

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 02:45 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي
كرم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، المهندس عادل عبد العزيز رئيس قطاعات كهرباء الشرقية ، بمنحه درع المحافظة وشهادة تقدير لبلوغه السن القانوني للمعاش ، وتقديرًا لما قدمه من جهد وأداء متميز في تنفيذ العديد من المشروعات التي ساهمت في تطوير قطاع الكهرباء بالشرقية. 

جاء ذلك خلال إجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة الشرقية برئاسة المحافظ ، وبحضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ ، و ط سعد الفرماوي السكرتير العام والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد و اللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات ، والعقيد رضا حسيني المستشار العسكري للمحافظة ، ومديري المديريات ورؤساء المراكز و المدن و الأحياء ومديري الإدارات النوعية و متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب وذلك بقاعة الإجتماعات بالديوان العام.

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أشاد المحافظ بمجهودات رئيس قطاعات كهرباء الشرقية خلال فترة عمله ومتابعته الدائمة والمستمرة للمشروعات المنفذه في قطاع الكهرباء لتحسين منظومة التيار الكهربي ، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

ومن جانبة أعرب المهندس عادل عبد العزيز رئيس قطاعات كهرباء الشرقية عن إمتنانه وشكره لمحافظ الإقليم ، مؤكدًا أن تكريمه اليوم بحضور أعضاء المجلس التنفيذي جاء لإرسال رسالة مفادها أن التكريم لكل من أعطى وتفاني وأخلص في عمله ، متمنيًا لمحافظ الشرقية ولأعضاء المجلس التنفيذي مزيدًا من العطاء والعمل لإستكمال مسيرة التنمية وإنجاز كافة المشروعات الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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