AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

النقل تقود قاطرة مصر لـ استعادة عمقها الأفريقي.. خط سكة حديد مع السودان وطريق بري مع تشاد ومحور يمر بـ 9 دول.. الوزير: نسعى لزيادة حركة التجارة مع القارة السمراء

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 02:35 م
مهندس كامل الوزير
مهندس كامل الوزير وزير النقل
Advertisements
حمادة خطاب
  • وزير النقل يجتمع من نظيره السوداني عبر الفيديوكونفرانس
  • الوزير: المشروعات تسعي لخدمة  المواطن المصري والأفريقي 
  • خطط عاجلة لتطوير الهيئة وإعادة تأهيل الوحدات النهرية بالسودان


عقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع هاشم ابن عوف، وزير النقل والبنية التحتية السوداني، وبحضور السفير السوداني بالقاهرة ورؤساء هيئات سكك حديد مصر والموانئ البرية والجافة والنقل النهري ورئيس جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي،  وذلك لبحث تدعيم التعاون المشترك في مجالات النقل المختلفة. 


بدأ الاجتماع بمناقشة بنود وثيقة التعاون المشترك فى مجال الربط السككى، والتي تهدف إلى توفير التمويل اللازم  لبدء دراسة الجدوى الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لمشروع الربط السككي بين مصر والسودان، والذي سيمتد في مرحلته الأولى من مدينة أسوان وحتى جنوب وادى حلفا، حيث سيكون هذا التمويل من خلال التنسيق والتعاون بين كل من مصر والسودان والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية، وقام الفريق مهندس كامل الوزير خلال الاجتماع بتوقيع الوثيقة وتسليمها إلى السفير السوداني بالقاهرة لتوقيعها من جانب وزير النقل والبنية التحتية السوداني. 


كما تباحث الجانبان حول عدد من مشروعات الطرق مثل دراسة تنفيذ الطريق البري بين مصر وتشاد مرورًا بالسودان، ليكون بوابة للتجارة بين البلدين وبين تشاد ودول غرب أفريقيا، وكذلك طريق القاهرة/ السودان / كيب تاون المار بـ 9 دول أفريقية، حيث أكد الوزير أن مصر تقوم حاليا بتنفيذ جزء المحور داخل الأراضي المصرية (القاهرة/أرقين)، حيث يمر الطريق بمحافظات الفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان، ثم يمتد الطريق من أسوان وحتى الحدود المصرية مرورا بمفارق توشكى وحتى أرقين عند خط عرض 22 ومنها إلى السودان، مشيرا إلى أن هذا المشروع له أهمية كبيرة في تحقيق الربط البري وزيادة حركة التجارة مع الدول الأفريقية، وكذلك خدمة المواطن المصري والأفريقي وفتح آفاق جديدة لفرص العمل وتحقيق التنمية الشاملة.


كما  طلب الجانب السوداني التعاون مع الجانب المصري في مجال النقل البحري وفي تدريب الكوادر البحرية في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، حيث أكد وزير النقل المصري أن مصر ستوفر جميع إمكاناتها لتدريب الكوادر الفنية السودانية سواء في الأكاديمية العربية أو في الموانئ المصرية والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية. 


وفي ختام الاجتماع، اتفق الجانبان على عقد لقاء مشترك لمتابعة التقدم في جميع مشروعات التعاون وبحث تطوير هيئة وادي النيل للملاحة النهرية، حيث أكد الفريق مهندس كامل الوزير أن الفترة القادمة لا بد أن يتم خلالها تنفيذ خطط عاجلة لتطوير الهيئة وإعادة تأهيل الوحدات النهرية الحالية وإعادة تأهيل العاملين ودعم الهيئة بكوادر فنية متخصصة، لتحقيق  نقلة نوعية كبيرة للهيئة في مجال نقل الركاب والبضائع.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خلال لقائه وزير الخارجية المجري.. وزير النقل: لدينا خطة لإنشاء شبكة من الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية

اقترب من التنفيذ.. تفاصيل إنشاء خط سكة حديد من مصر لـ السودان

وزير النقل يبحث مع السفير الفرنسي بالقاهرة دعم التعاون المشترك

وزير النقل يبحث مع السفير الفرنسي بالقاهرة توسيع مجالات التعاون.. تطوير خط أبو قير وتحويله إلى مترو.. وإعادة تأهيل ترام الرمل بتمويل فرنسي.. والتعاقد مع مكتب استشارات سيسترا لإعداد مستندات الطرح

للتجارة مع غرب أفريقيا.. وزير النقل: ندرس إنشاء طريق بري بين مصر وتشاد مرورًا بالسودان

ترشيحاتنا

بفستان أبيض قصير.. شاهدي أحدث إطلالة لـ ناهد السباعي

سرقة أموال صيدليات رشدي والفؤاد والعزبي| والنيابة تحيل المتهمين للجنايات

نهائي الكونفدرالية.. عبد الله السعيد يقود تشكيل بيراميدز المتوقع أمام نهضة بركان

من ترك صلاة العصر ولا ينوي قضائها ؟.. هذه عقوبته في الدنيا

بفستان قصير .. رانيا يوسف تستعرض أناقتها في الجونة

فاكهة مهملة تحارب مشاكل البروستاتا عند الرجال

AdvertisementS

التقرير الطبي لموظفة الخانكة: أصيبت بتهتك شديد نتيجة الاغتصاب الجماعي

سرقة أموال صيدليات رشدي والفؤاد والعزبي| والنيابة تحيل المتهمين للجنايات

6 نوفمبر.. شوبير يحسم الجدل: لا تأجيل لنهائي دوري أبطال أفريقيا

بفستان قصير .. رانيا يوسف تستعرض أناقتها في الجونة

اضغط هنا .. استعلم عن لجنتك فى انتخابات مجلس النواب

إيطاليا تشتعل بالمظاهرات.. اشتباكات بين الشرطة والفاشيين الجدد بسبب كورونا.. فيديو وصور

رئيس بنك C I B الجديد: الموقف جسيم ولا خوف على أموال المودعين

بين الجرأة والأناقة.. شاهد أبرز إطلالات المشاهير في اليوم الثاني من مهرجان الجونة

ماذا يقال عند سماع أذان العصر ؟.. بـ21 كلمة يغفر الله ما تقدم من ذنبك

بإطلالة عصرية.. زوجة مصطفى فهمي تتألق في أحدث ظهور لها

مجانين تريند.. رد قاسٍ من شوبير على المشككين في بطولات الأهلي

إنشاء مستشفى عالمي لـ الأطفال ومراكز للأمراض المناعية والوراثية بمصر.. الصحة: تعاون كبير مع إيطاليا فى مجال الرعاية الصحية.. وروما تستعين بخبرات القاهرة فى مواجهة فيروس سي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان قصير .. رانيا يوسف تستعرض أناقتها في الجونة

بين الجرأة والأناقة.. شاهد أبرز إطلالات المشاهير في اليوم الثاني من مهرجان الجونة

بالشراشيب.. روجينا تخطف الأنظار على السجادة الحمراء بـ مهرجان الجونة