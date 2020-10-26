تنفيذا لتكليفات الرئيس.. التضامن تعلن تكثيف العمل ضمن مبادرة الشارع ليس مأوى: التوسع في عمليات دمج الأطفال الصغار والكبار معًا فى دار واحدة

وزيرة التضامن:

عدد مؤسسات كبار بلا مأوى فى مصر يبلغ 19 مؤسسة

مؤسسات الكبار بلا مأوى تساهم بلا شك فى حل أزمة كبيرة خاصة مع قرب الشتاء

المرحلة المقبلة ستشهد افتتاح أكثر من حضانة إيوائية لاحتواء جميع الأطفال المعثور عليهم





تسعى وزارة التضامن الاجتماعي الى كفاءة عمليات دمج الأطفال والكبار بلا مأوى فى دار واحدة لخلق جو أسرى متكامل، وفي هذا السياق افتتحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بالشراكة مع جمعية "معانا لإنقاذ انسان" دار للرجال بلا مأوى يستوعب 250 نزيلا، بالإضافة إلى افتتاح حضانة إيوائية تسع 30 طفلا من كريمي النسب تم العثور عليهم.





جاء ذلك في حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة والمهندس محمود وحيد رئيس مجلس ادارة جمعية "معانا لإنقاذ انسان"، والشيخ عبد العزيز النعيمي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الاحسان الخيرية الإماراتية.





من جانها قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى بأن عدد مؤسسات كبار بلا مأوى فى مصر يبلغ 19 مؤسسة على مستوى الجمهورية، تسع ل 1242 نزيلًا، ويبلغ الإشغال الفعلى لها 668 نزيلًا بنسبة إشغال تصل الى حوالي 70٪؜ منهم 233 سيدة و435 رجلا.





واكدت أنها تضم مؤسسات لسيدات بلا مأوى، ومؤسسات لرجال بلا مأوى ومؤسسات تضم سيدات ورجال بلا مأوى ومسنين في ذات الوقت، وتشارك المؤسسات الأهلية بالتأثيث، وذلك الشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي.





وأضافت الوزيرة يتم التوسع في عمليات دمج الأطفال الصغار والكبار معًا فى دار واحدة لايجاد جو أسرى متكامل بين الكبار والصغار، مما يساهم في تعويضهم عن أسرهم الذين تخلوا عنهم، مشيرة إلى أن هذا الصرح الذي يتم افتتاحه اليوم يتضمن ثلاثة مبان كبيرة بداخل دور التربية بالجيزة.





و يختص المبنى الأول بالأطفال والثانى بالكبار بلا مأوى رجال، والثالث للكبار بلا مأوى سيدات سيتم افتتاحه خلال ثلاثة أشهر ويسع 250 سيدة بلا مأوى.





وأوضحت نيفين القباج أن مؤسسة "معانا لإنقاذ إنسان" تسلمت مبانى المجمع من وزارة التضامن الاجتماعى وقامت برفع كفاءتها وتطويرها، مشيرة إلى أن حضانة الأطفال تسع 30 طفلًا، وتقبل الأطفال بداية من عمر ثلاثة أشهر إلى ٦ سنوات، طبقا للائحة النظام الأساسى للحضانات، كما سبق افتتاح حضانة إيوائية بمحافظة الدقهلية تسع 30 طفلًا، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستشهد افتتاح أكثر من حضانة إيوائية لاحتواء جميع الأطفال المعثور عليهم ووضعهم في اطار برنامج رعاية وتنشئة وتعليم مكثف يتناسب مع المرحلة العمرية.



