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أخبار البلد

تنفذها القوات المسلحة.. وزير الاتصالات يتفقد مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 11:54 ص
صدى البلد
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محمد إبراهيم
تفقد الدكتور عمرو طلعت وزير الإتصالات و تكنولوجيا المعلومات مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة والتى يتم تنفيذها تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة 

وتتضمن المدينة عدد من المنشآت منها "مركز الإبداع والإبتكار- المعهد القومى للإتصالات- معهد تكنولوجيا المعلومات - الأكاديمية الوطنية لتدريب ذوى الأعاقة - الجامعة المصرية لتكنولوجيا المعلومات - مبنى هرم العروض الرقمية – مبنى التحكم" بالإضافة إلى عدد من المنشآت الإدارية والخدمية .

وإستعرض المشرف من الهيئة الهندسية على المشروع الموقف التنفيذى للمشروع والذى روعى فى تنفيذه الحفاظ على أعلى معايير الجودة ذات المواصفات العالمية فى ذلك المجال 

وتعد المدينة نقلة نوعية فى مجال الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يخدم رؤية مصر المستقبلية 2030 والتحول الرقمى لكافة خدمات المجتمع .

ووجه الدكتور عمرو طلعت وزير الإتصالات و تكنولوجيا المعلومات خلال جولته التفقدية بالمدينة الشكر للقوات المسلحة لما تبذله من جهود للحفاظ على معدلات الأداء القياسية لمراحل تنفيذ المشروع .

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