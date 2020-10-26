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محافظات

ولد الهدي.. الشباب والرياضة بالشرقية تنظم لقاء ثقافيا بمناسبة المولد النبوي

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 12:10 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بدور مديرية الشباب والرياضة لما تقدمه من ندوات تثقيفية ودورات تدريبية وأنشطة متنوعة وعرضها من خلال وسائل التواصل الإجتماعي والسوشيال ميديا بهدف الوصول إلي مختلف الفئات العمرية وشغل أوقات فراغهم بطرق ايجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع.


وأكد وائل الألفي وكيل وزارة الشباب والرياضة أنه تحت رعاية وزيرالشباب والرياضة ومحافظ الشرقية وبمناسبة الإحتفال بالمولد النبوي الشريف قامت المديرية بتنفيذ لقاء ثقافي ديني بعنوان ( ولد الهدي) بإستخدام البث المباشر علي صفحة مكتب الربط الإلكتروني والتحول الرقمي لوزارة الشباب والرياضة علي الفيس بوك وكذلك صفحة مديرية الشباب والرياضة بالشرقية.

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أشار وكيل وزارة الشباب والرياضة إلي قيام الداعية الإسلامية الشيماء محمد إبراهيم بإلقاء كلمة تحدثت فيها عن مولد النبي صلي الله عليه وسلم ذلك اليوم العظيم الذي يُستحسن فيه الذكر، والإكثار من الصلاة على الشفيع لنيل شفاعته يوم الدين، وضرورة استغلال هذه الذكرى بكل ما هو مفيد من عمل الخير على اختلافه مثل تقديم الصدقات واستذكار الأحاديث النبوية الشريفة والسنن  وجمع الأطفال على فيضٍ من المواقف النبويّة السمحة ليتعرفوا على نبيِّهم وهادي أمتهم ولمشاهدة اللقاء الثقافي الديني كاملًا اضغط على الرابط التالي :

https://www.facebook.com/groups/296987337874456/?ref=group_header

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