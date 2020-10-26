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حوادث

ضبط رجل وسيدة كونا عصابة لسرق المواطنين بالجيزة

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 01:32 م
ضبط رجل وسيدة كونا
ضبط رجل وسيدة كونا عصابة
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مصطفى الرماح
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر تشكيل عصابى بالجيزة تخصص فى ارتكاب جرائم سرقة متعلقات المواطنين بالطريق العام.

وأكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام (عاطل – له معلومات جنائية ، ربة منزل - مقيمان بدائرة قسم أول أكتوبر) بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهما تخصص نشاطه فى ارتكاب جرائم السرقة المتنوعة بأسلوب الخطف من المواطنين حال سيرهم بالطريق العام متخذين من دائرة قسم شرطة أول أكتوبر مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهما وبحوزة العاطل (سلاح نارى – فرد محلى الصنع).

وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامى وقيامهما بارتكاب (13واقعة بذات الأسلوب بدائرة القسم) وتم بإرشاد المتهمين ضبط المسروقات، وأضافا بإنفاقهما المبالغ المالية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم السرقات والتشكيلات العصابية.

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