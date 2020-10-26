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محافظات

تداول 102130 طنا و2141 حاوية بميناء الإسكندرية خلال 24 ساعة

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 02:58 م
صدى البلد
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أحمد بسيوني
قال الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، إن الميناء شهد نشاطا في حركة العمل اليوم الإثنين، حيث تواجد بالميناء 75 سفينة، كما وصلت إلى الميناء 12 سفينة، وغادرت 11 سفينة.

وأضاف أن عدد السفن العاملة بالأرصفة بلغ عدد 31 سفينة منها ما هو مخطاف داخلي، وسفن حاويات، وسفن مواد بترولية، وسفن بضائع عامة، هذا وقد تم دخول وخروج 10539 شاحنة عامة من وإلي الميناء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. 

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ويجري تفريغ بضائع واردة تزن 99050 طن، ويجري شحن بضائع صادرة تزن 3080 طن، وبلغ عدد الحاويات الصادرة 468 حاوية، بينما بلغ عدد الواردة 1673 حاوية، وقد بلغت كمية المتداول خلال اليوم طن 102130 طن بضائع غير محواه .

ومن ناحية أخرى، قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم الميناء إن جميع الإدارات العاملة داخل الميناء تقوم باتخاذ كافة التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، واتخاذ إجراءات السلامة والصحة المهنية للحفاظ على الأرواح والممتلكات.

كما تنسق هيئة الميناء مع جميع الجهات المختصة لتسهيل وتسريع دخول وخروج البضائع والسفن والشاحنات، وذلك لتقليل مدة بقاء السفن والبضائع، ورفع معدلات الشحن والتفريغ بالميناء .

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