مؤشرات أولية.. محمد جبريل ومحمود قاسم في الصدارة وإعادة على جميع مقاعد محرم بك بالإسكندرية

كشفت المؤشرات الأولية الناتجة عن المحضر الرسمي الصادر من اللجنة العامة بالدائرة الرابعة “محرم بك" أن إجمالي عدد الحاضرين 136 ألفا و932 ناخبا، منهم 107 آلاف و324 صوتا صحيحا.

وقال رئيس اللجنة العامة بمحرم بك إن محمد جبريل حصب على 39 ألفا و386 صوتا، ومحمود قاسم على 29 ألفا و111 صوتا، و وعمرو كمال 16 ألفا و292 صوتا، وهيثم الحريري على 22 ألفا و62 صوتا، بينما حصدت القائمة الوطنية من أجل مصر 75 ألفا 188 صوتا، و32 ألف صوت لنداء مصر.





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واختتم ماراثون انتخابات مجلس النواب 2020 بالمرحلة الأولى في الداخل، بعد غلق اللجان مساء أمس فى تمام التاسعة مساء، حيث بدأت أولى أيام المرحلة الأولى بالداخل، أول أمس السبت.

يتنافس في هذه المرحلة 1879 مرشحا في 143 دائرة انتخابية داخل 14 محافظة بالنظام الفردي وهي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.

وفى نظام القائمة تجرى الانتخابات فى المرحلة الأولى بالنسبة للدائرة الثانية "شمال ووسط وجنوب الصعيد" ومقرها مديرية أمن الجيزة، تضم 11 محافظة (الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر)، وخصص لها 100 مقعد، وكذلك فى الدائرة الرابعة "قطاع غرب الدلتا" ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، تضم 3 محافظات (الإسكندرية، البحيرة، مطروح)، وخصص لها 42 مقعدا.

وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر في الخارج، ويومي 24 و25 نوفمبر في الداخل.

ويشكَّل مجلس النواب من 568 عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 مقعدًا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد عن 5% من الأعضاء.