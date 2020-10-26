AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

مؤشرات أولية.. محمد جبريل ومحمود قاسم في الصدارة وإعادة على جميع مقاعد محرم بك بالإسكندرية

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 02:33 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد بسيوني

كشفت المؤشرات الأولية الناتجة عن المحضر الرسمي الصادر من اللجنة العامة بالدائرة الرابعة “محرم بك" أن إجمالي عدد الحاضرين 136 ألفا و932 ناخبا، منهم 107 آلاف و324 صوتا صحيحا.

وقال رئيس اللجنة العامة بمحرم بك إن محمد جبريل حصب على 39 ألفا و386 صوتا، ومحمود قاسم على 29 ألفا و111 صوتا، و وعمرو كمال 16 ألفا و292 صوتا، وهيثم الحريري على 22 ألفا و62 صوتا، بينما حصدت القائمة الوطنية من أجل مصر 75 ألفا 188 صوتا، و32 ألف صوت لنداء مصر.


قرأ أيضًا:

مؤشرات أولية: عسكر والدسوقي في الصدارة وإعادة على مقاعد دائرة "الرمل" بالإسكندرية


واختتم ماراثون انتخابات مجلس النواب 2020 بالمرحلة الأولى في الداخل، بعد غلق اللجان مساء أمس فى تمام التاسعة مساء، حيث بدأت أولى أيام المرحلة الأولى بالداخل، أول أمس السبت.

يتنافس في هذه المرحلة 1879 مرشحا في 143 دائرة انتخابية داخل 14 محافظة بالنظام الفردي وهي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.

وفى نظام القائمة تجرى الانتخابات فى المرحلة الأولى بالنسبة للدائرة الثانية "شمال ووسط وجنوب الصعيد" ومقرها مديرية أمن الجيزة، تضم 11 محافظة (الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر)، وخصص لها 100 مقعد، وكذلك فى الدائرة الرابعة "قطاع غرب الدلتا" ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، تضم 3 محافظات (الإسكندرية، البحيرة، مطروح)، وخصص لها 42 مقعدا.

وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر في الخارج، ويومي 24 و25 نوفمبر في الداخل.

ويشكَّل مجلس النواب من 568 عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 مقعدًا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد عن 5% من الأعضاء.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استمرار توافد الناخبين أمام مدرسة الأورمان

النهاردة يوم عيد لمصر.. هتافات وغناء من المواطنين أمام اللجان بالإسكندرية

إقبال ملحوظ من السيدات على لجنة المتحف الزراعي بالدقي

إقبال كثيف من المواطنين على لجان إمبابة

انتخابات النواب 2020 .. إقبال ملحوظ للسيدات على مدرسة زياد بكير في المهندسين

المؤشرات الأولية بالدخيلة: رزق ضيف الله وحسين العقاري مرشحان للفوز واحتمالية الإعادة على مقعدين

ترشيحاتنا

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري الممتاز

مرتضى منصور: إلغاء مباراة الزمالك ‏والرجاء حال استمرار إصابة لاعبي الفريق المغربي بكورونا

أخبار الرياضة| مرتضى منصور: إلغاء مباراة الزمالك والرجاء في هذه الحالة.. صدمة لـ الأهلي.. رحيل مدرب بيراميدز

رحيل تشاتشيتش عن تدريب بيراميدز..وإيهاب جلال أبرز المرشحين لخلافته

مليش علاقة ببيراميدز.. تركي آل الشيخ يعلق علي بوست توقع نتيجة نهائي الكونفيدرالية

FIFA يقرر إقامة كأس العالم للأندية بـ قطر في هذا الموعد

AdvertisementS

وفاة النائب السابق "ابو حجي" عقب إعلان المؤشرات الأولية لنواب 2020 بسوهاج

طلاق في الكوشة| عريس يغادر حفل زفافه لموقف محرج.. اعرف الحكاية

شوبير يكشف مفاجأة بشأن مستقبل حسام غالى بعد رحيله عن الجونة

اليوم عقد قران درة على رجل الأعمال هاني سعد في الجونة والزفاف بعد 3 أيام

وزير الرياضة: لا مساس بـ الزمالك أيا كان القرار بشأن مرتضى منصور

أخبار الرياضة| مرتضى منصور: إلغاء مباراة الزمالك والرجاء في هذه الحالة.. صدمة لـ الأهلي.. رحيل مدرب بيراميدز

FIFA يقرر إقامة كأس العالم للأندية بـ قطر في هذا الموعد

مرتضى منصور: إلغاء مباراة الزمالك ‏والرجاء حال استمرار إصابة لاعبي الفريق المغربي بكورونا

لا تتخلص منه بعد اليوم.. استخدامات غير متوقعة لقشر الرمان

رمضان صبحي على رأس قائمة منتخب مصر لمواجهتى توجو

داهمته أزمة قلبية فور سماع نتيجة الانتخابات.. تشييع جثمان النائب السابق أحمد أبو حجي بسوهاج

مستشار الرئيس للصحة: تخصيص 100 مليار جنيه لمواجهة كورونا خفض أضراره

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسطورة فحص كورونا.. ثغرات في دقة تحليل PCR ترفع معدل الإصابات

ضيوف مهرجان الجونة ملتزمون بالإجراءات الاحترازية.. شاهد

غابت عن المهرجان.. زفاف درة في الجونة اليوم حقيقة أم شائعة ؟