تعرف على أفضل سعر لشراء و بيع الدينار الكويتي .. اليوم

بلغ سعر الدينار الكويتى فى بنك التعمير و الاسكان نحو 48.41 جنيه للشراء و 51.41 جنيه للبيع.



وسجل سعر صرف الدينار الكويتى فى بنك العربى الافريقى نحو 48.52 جنيه للشراء و 51.47 جنيه للبيع.









يقدم بنك بلوم افضل سعر لتبيع له الدينار الكويتى هو 51.17 جنيه للشراءويقدم بنك التعمير و الاسكان افضل سعر لتشترى منه الدينار الكويتى هو 51.41 جنيه للبيعوينشر موقع "صدى البلد " اسعار صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 27 اكتوبر 2020 ، وفقا لاخر تحديث للبنوك العاملة فى مصر.استقر سعر صرف الدينار الكويتى فى البنك المركزىالمصرى عند 51.16 جنيه للشراء و 51.65 جنيه للبيع.وسجل سعر صرف الدينار الكويتى فى بنك بلوم نحو 51.17 جنيه للشراء و 51.53 جنيه للبيع.و سجل سعر صرف الدينار الكويتى فى المصرف العربى الدولى نحو 51.17 جنيه للشراء و 51.53 جنيه للبيع.أقرأ ايضا .. التنمية الصناعية: نعمل على تبسيط شروط طرح الأراضي وخدمات الهيئة لرجال الأعمال وصل سعر صرف الدينار الكويتى فى الاسكندريةنحو 48.49 جنيه للشراء و 51.53 جنيه للبيع.سجل سعر الدينار الكويتى فى المصرى الخليجىنحو 48.54 جنيه للشراء و 51.64 جنيه للبيع.وسجل سعر صرف الدينار الكويتى فى بنك مصر نحو 48.78 جنيه للشراء و 51.53 جنيه للبيع.ووصل سعر صرف الدينار الكويتى فى بنك التجارى الدولى CIB نحو 48.51 جنيه للشراء و 51.56 جنيه للبيع.وبلغ سعر صرف الدينار الكويتى فى المصرف المتحدة نحو 47.42 جنيه للشراء و 51.53 جنيه للبيع.وسجل سعر صرف الدينار الكويتى البنك الاهلى نحو 48.78 جنيه للشراء و 51.53 جنيه للبيع.وبلغ سعر صرف الدينار الكويتى فى مصرف ابوظبى الاسلامى نحو 48.54 جنيه للشراء و 51.57جنيه للبيع..وسجل سعر صرف الدينار الكويتى فى بنك كريدى اجريكول نحو 47.74 جنيه للشراء و 51.57 جنيه للبيع.