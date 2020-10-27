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اقتصاد

تعرف على أفضل سعر لشراء و بيع الدينار الكويتي .. اليوم

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 04:02 ص
الدينار الكويتى
الدينار الكويتى
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علياء فوزى
يقدم بنك بلوم افضل سعر لتبيع له الدينار الكويتى هو 51.17 جنيه للشراء

ويقدم بنك التعمير و الاسكان افضل سعر لتشترى منه الدينار الكويتى هو 51.41 جنيه للبيع


وينشر موقع "صدى البلد " اسعار صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 27 اكتوبر 2020 ، وفقا لاخر تحديث للبنوك العاملة فى مصر.


استقر سعر صرف الدينار الكويتى فى البنك المركزى
المصرى عند 51.16 جنيه للشراء و 51.65 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدينار الكويتى فى بنك بلوم نحو 51.17 جنيه للشراء و 51.53 جنيه للبيع.

و سجل سعر صرف الدينار الكويتى فى المصرف العربى الدولى نحو 51.17 جنيه للشراء و 51.53 جنيه للبيع.

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وصل سعر صرف الدينار الكويتى فى الاسكندرية
نحو 48.49 جنيه للشراء و 51.53 جنيه للبيع.

سجل سعر الدينار الكويتى فى المصرى الخليجى
نحو 48.54 جنيه للشراء و 51.64 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدينار الكويتى فى بنك مصر نحو 48.78 جنيه للشراء و 51.53 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الدينار الكويتى فى بنك التجارى الدولى CIB نحو 48.51 جنيه للشراء و 51.56 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الدينار الكويتى فى المصرف المتحدة نحو 47.42 جنيه للشراء و 51.53 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدينار الكويتى البنك الاهلى نحو 48.78 جنيه للشراء و 51.53 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الدينار الكويتى فى مصرف ابوظبى الاسلامى نحو 48.54 جنيه للشراء و 51.57جنيه للبيع..

وسجل سعر صرف الدينار الكويتى فى بنك كريدى اجريكول نحو 47.74 جنيه للشراء و 51.57 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدينار الكويتى فى بنك التعمير و الاسكان نحو 48.41 جنيه للشراء و 51.41 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدينار الكويتى فى بنك العربى الافريقى نحو 48.52 جنيه للشراء و 51.47 جنيه للبيع.



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