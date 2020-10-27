الليلة.. ليفربول يسعى لاستعادة أمجاده أمام ميتلاند.. وأياكس في مواجهة صعبة أمام أتلانتا

يبحث ليفربول عن استغلال مواجهته أمام ضيفه ميتييلاند الدنماركي على أفضل ما يكون عندما يلتقي الفريقان، اليوم، الثلاثاء في إطار الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة ضمن مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.





ويسعى بطل النسخة قبل الماضية، بقيادة الثلاثي الهجومي الناري المؤلف من المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني والبرازيلي روبرتو فيرمينو لتخطي الاختبار السهل ضد ميتييلاند الدنماركي الذي استقبلت شباكه رباعية من اتالانتا الإيطالي على أرضه في الجولة الأولى.





وحقق ليفربول من جانبه، فوزًا ثمينا خارج ملعبه ضد أياكس امستردام بهدف يتيم في الجولة الأولى.





ويمني ليفربول النفس في بلوغ النهائي للمرة الثالثة في غضون أربع سنوات، بعد أن خسر مواجهة اللقب عام 2018 أمام ريال مدريد 1-3، قبل أن يتوج بلقبه القاري السادس عام 2019 بفوزه على مواطنه توتنهام.





وفي مباراة ثانية ضمن المجموعة ذاتها، يلتقي أتالانتا مع ضيفه أياكس في مباراة لا يمكن للأخير أن يفرط بها لأن خسارته تعني بأنه سيبتعد عن أحد أبرز منافسيه على البطاقة الثانية بفارق 6 نقاط.





وإذا كان أتالانتا حقق فوزًا عريضًا في الجولة الاولى، فهو يعاني محليًا بعد تعرضه لخسارتين تواليًا بعد 3 انتصارات منذ مطلع الموسم وكان آخرها على أرضه أمام سمبدوريا 1-3.