12 أستاذا بجامعة أسوان ضمن قائمة أفضل 2% من علماء العالم في 2025

محمد عبد الفتاح

في إنجاز علمي دولي جديد، يواصل علماء جامعة أسوان تألقهم على الساحة البحثية العالمية، حيث أُدرج 12 من خيرة أساتذتها في قائمة أفضل 2% من العلماء على مستوى العالم لعام 2025، وفق التصنيف الدولي الصادر عن جامعة ستانفورد الأمريكية، والذي يُنشر بالتعاون مع دار النشر العالمية "Elsevier"، ويُعد أحد أدق التصنيفات العالمية لقياس التأثير العلمي للباحثين على مستوى العالم.

ويستند التصنيف إلى تحليلات علمية دقيقة لقاعدة بيانات Scopus العالمية، وفق معايير صارمة تشمل عدد الاستشهادات، ومؤشر h-index، ومعامل التأليف المشترك، والتأثير النسبي، والمركّب البحثي (C-Score) لقياس الأثر العلمي النوعي.

وشملت القائمة 12 عالمًا من جامعة أسوان، توزعت أسماؤهم على فئتين، فئة الإنجاز المهني على مدار الحياة الأكاديمية.

وقال الدكتور لؤي سعد الدين نصرت القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، إن هذا الإنجاز يعكس حجم التطور الذي تشهده الجامعة في مجالات النشر الدولي، واهتمامها برعاية الكوادر العلمية ودعمها للوصول إلى مصاف الجامعات البحثية العالمية.

وأعرب الدكتور لؤي سعد الدين نصرت رئيس جامعة أسوان عن بالغ فخره بهذا الإنجاز قائلاً: يُجسد هذا التقدير العالمي تتويجًا حقيقيًا لجهود علماء الجامعة، ويؤكد أن جامعة أسوان أصبحت منارة بحثية تضيء سماء العلم على مستوى دولي.. نفخر بكل عالم من علمائنا الذين وضعوا الجامعة على خارطة التأثير العلمي العالمي، ونؤمن أن البحث العلمي هو حجر الزاوية في تنمية المجتمعات وتحقيق التنمية المستدامة.

جهود جامعية 

وأضاف نصرت أن الجامعة مستمرة في دعم منظومتها البحثية من خلال تحفيز النشر في المجلات الدولية الرصينة، وتوفير بنية تحتية بحثية متقدمة، وتشجيع التعاون الدولي مع كبريات الجامعات العالمية.

وأوضح الدكتور محمد عبد العزيز مهلل عرابي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن هذا التمثيل المشرف للجامعة في تصنيف ستانفورد يُعد دليلًا قاطعًا على التحول النوعي في مستوى الأبحاث الصادرة من جامعة أسوان، مشيرًا إلى أن هذه القائمة لا تُكرم الباحثين على أساس الكم فقط، بل على جودة وتأثير أبحاثهم، ما يعكس أن لدينا عقولًا مصرية تمتلك أدوات التميز العلمي الحقيقي، وهو ما يجعل من جامعة أسوان مثالًا يحتذى به في دعم الابتكار والبحث العلمي الجاد.

واختتم حديثه بتأكيد استمرار الجامعة في احتضان الطاقات البحثية الشابة، وتوفير البيئة اللازمة لصناعة أجيال جديدة من الباحثين القادرين على المنافسة عالميًا، تنفيذًا لرؤية مصر 2030، ومساهمة في بناء اقتصاد معرفي مستدام.

جامعة أسوان تهنئ علماءها 

وتتقدم جامعة أسوان بخالص التهاني لعلمائها المدرجين ضمن قائمة الأفضل عالميًا، مؤكدة أن هذا التميز ليس وليد الصدفة، بل ثمرة عمل دؤوب واستراتيجية طموحة، وتدعو جميع منسوبيها لمواصلة السعي نحو الريادة العلمية والبحثية.

أعاد تعريف الحب.. الذكاء الاصطناعي يؤثر على العلاقات العاطفية في عام 2025

في أكتوبر الوردي.. 6 عادات يومية تحمي من سرطان الثدي

بالحمالات.. نورهان منصور تثير الجدل بإطلالة صيفية

وصفات طبيعية لتوريد الشفاه

