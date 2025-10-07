قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حماس: أولويتنا الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة على قطاع غزة
مدير إعلام بوكالة أونروا توضح أبرز ما مر به قطاع غزة على مدار عامين
عامان من الإبادة في غزة| جريمة ممنهجة وعجز للنظام الدولي.. ومحلل يوضح
التنفيذ فورا .. الجيش السوري وقسد يتفقان على وقفٍ شاملٍ لإطلاق النار
أحمد شوبير: انتخابات الأهلي تقترب من التزكية بعد انسحاب أحمد الحيوان
الأرض تصبح أكثر ظلمة.. والعواقب مقلقة للمناخ العالمي| ما القصة ؟
اقتصاد وتنمية وخدمات.. ملفات ساخنة أمام مدبولي على مائدة اجتماع الحكومة
مش عايز يروح المدرسة.. طالب إعدادي يتخلص من حياته بالوراق
"قضايا الدولة" و"قطاع الأعمال" يوقعان اتفاقًا لتبادل الخدمات واستغلال الأصول بما يخدم التنمية
أمطار واضطرابات في حركة الملاحة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس الحالية
جوتيريش يدعو إلى وقف الهجمات الإسرائيلية في غزة واغتنام خطة ترامب
رئيس وزراء بريطانيا: أولويتنا إطلاق سراح الرهائن وزيادة المساعدات لغزة
رئيس جامعة أسوان يشدد بالمتابعة اليومية لسير العمل داخل مختلف الإدارات

جامعة أسوان
جامعة أسوان
محمد عبد الفتاح

عقد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان ، اجتماعًا موسعًا مع مديري العموم، بحضور خالد عسران، أمين عام الجامعة تزامنًا مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2025/2026م.

وأكد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت على أهمية المتابعة اليومية لسير العمل داخل مختلف الإدارات، مشددًا على ضرورة الالتزام باللوائح التنظيمية والنُظم المعمول بها لضمان تقديم خدمة إدارية متميزة تواكب متطلبات المرحلة الحالية.

وقال" نصرت"  ان المرحلة القادمة تتطلب أداءً احترافيًا وتنسيقًا كاملاً بين الإدارات، وسنعمل على إعادة الهيكلة الإدارية بما يضمن الفاعلية وسرعة إنجاز المهام علي اكمل وجه.

واشار رئيس الجامعة  إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار ضبط العمل الإداري منذ اليوم الأول للعام الدراسي ،ونعمل على خلق بيئة إدارية منظمة تتيح للجميع أداء مهامهم بكفاءة، والباب مفتوح أمام كل مقترح يُسهم في تحسين منظومة العمل داخل الجامعة.

جهود جامعية

ويُعد هذا الاجتماع الأول ضمن سلسلة لقاءات دورية ستُعقد خلال العام الدراسي الجديد لمتابعة الأداء الإداري والعمل على معالجة أي تحديات قد تطرأ في الوقت المناسب.

هذا وفي خطوة علمية جديدة تعزز من البنية التحتية للبحث العلمي بجامعة أسوان، افتتح الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، معمل بحثي حديث بكلية العلوم وملحقاته، تم تجهيزه بأحدث الأجهزة العلمية والتقنية المتطورة .

وذلك بحضور الدكتور عبدالقادر محمد عبدالقادر، القائم بأعمال رئيس الجامعة السابق، والدكتور أبو الحمد حسن، عميد كلية العلوم، والدكتور محمد عبدالمنعم رسلان نائب رئيس جامعة طيبة بالاقصر ، والدكتوره هدي مصطفي رئيس مجلس القومي للمراة باسوان ، ووكلاء الكلية، وعدد من اساتذة الكلية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة ، وخالد عسران امين عام الجامعة.

وأعرب الدكتور لؤي سعد الدين نصرت عن فخره بما تشهده كلية العلوم من تطوير مستمر، مشيدا بتاريخها العريق قائلاً ان كلية العلوم هي إحدى اللبنات الأولى لجامعة أسوان، حيث أنشئت عام 1975 ضمن فرع جامعة أسيوط، وكانت ركيزة علمية مهمة منذ انطلاقها. واليوم نواصل هذا الإرث العريق بتدشين معمل مجهز بأحدث المعدات يضم 20 جهاز بحثي لتمكين طلابنا وباحثينا من أداء أبحاثهم في بيئة علمية متقدمة تليق بجامعة اسوان التي تسعى دائما للريادة والتميز.
 

