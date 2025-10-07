محافظ أسوان يصدق على نقل تبعية مستشفى السباعية لمنظومة التأمين الصحى الشامل

قام اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان بالتصديق على نقل تبعية مستشفى السباعية من مديرية الصحة إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية ليصل بذلك إجمالى عدد المستشفيات التى تم نقل تبعيتها إلى 9 مستشفيات من إجمالى 11 مستشفى مدرجة ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل ، فضلاً عن نقل تبعية 96 مركز طبى ووحدة صحية من إجمالى 112 مركز ووحدة على مستوى المحافظة ذلك بحضور اللواء ماهر هاشم السكرتير العام للمحافظة ، والدكتور محمد سعيد وكيل وزارة الصحة ، والدكتور محمد عبد الهادى مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية .

وأكد الدكتور إسماعيل كمال أن إجراءات نقل التبعية للمستشفيات والمراكز الطبية الأخرى تسير بوتيرة متتابعة ومنظمة فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للتشغيل الرسمى للمنظومة الجديدة فى يوليو الماضى ، ووفقًا لموافقة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء .

التأمين الصحى الشامل

وأشار المحافظ إلى أن الهدف هو ضمان تقديم خدمات طبية وعلاجية ذات جودة عالية للمواطن الأسوانى ، مع تيسير حصوله على الخدمة بسهولة وكفاءة داخل مختلف الصروح الطبية التابعة للمنظومة ، ومن بينها مستشفى السباعية التى تم إنشاؤها على مساحة 11 ألف و100 متر مربع ، وتضم 4 أدوار مجهزة بأحدث الإمكانيات ، وبلغت تكلفتها الإنشائية نحو 482 مليون جنيه ، كما تشمل المستشفى 69 سرير للعناية المركزة والإقامة والأطفال المبتسرين ، وتم فرشها وتجهيزها بالكامل لتقديم خدماتها الصحية المتكاملة لأكثر من 100 ألف نسمة من أهالى مدينة السباعية والمناطق المجاورة .

وكلف المحافظ اللواء رماح السيد السكرتير العام المساعد بتفقد موقف سيارات الأجرة بمنطقة النفق بوسط مدينة أسوان بمرافقة مسئولى إداراة المواقف والمرور وحى شرق بالوحدة المحلية لمتابعة إنتظام سير العمل بمواقف السيرفيس ورفع مستوى النظافة العامة بالشوارع والميادين .