محافظ أسوان يشهد احتفال مكتب شئون القبائل بالذكرى الـ 52 لانتصارات أكتوبر المجيدة

فى أجواء وطنية مليئة بالفخر والانتماء ، شهد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان فعاليات الحفل الذى نظمه مكتب شئون القبائل بمناسبة الذكرى الـ52 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، والدكتور لؤى سعد الدين القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان ، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام ، فضلاً عن العميد أحمد عبد الحكيم قائد مكتب المخابرات الحربية بأسوان ، والعميد أحمد كمال قائد قطاع أسوان العسكري ، والعقيد محمد صبحى قائد مكاتب شئون القبائل ، واللواء أيمن شلبى مساعد مدير الأمن ، إلى جانب القيادات البرلمانية والعسكرية والأمنية والجامعية والدينية والشعبية والتنفيذية والمجتمعية.

وخلال كلمته عبر الدكتور إسماعيل كمال عن بالغ اعتزازه وتقديره للقوات المسلحة الباسلة ، مؤكداً على أن انتصارات أكتوبر تعتبر علامة فاصلة فى تاريخ كفاح شعب مصر العظيم ونضاله الذى لم يضعف ولم ينكسر عبر العصور ، فهذه الذكرى العزيزة علينا يجب أن تكون نبراساً لشبابنا وأبنائنا بمواصلة هذا العطاء والتضحية وبذل أقصى جهده لخدمة وطنه ، ونستلهم منها الدروس والعبر فى العمل على تعزيز قيم ومبادئ الانتماء والولاء لحب الوطن لتعريف شبابنا بعظم التحديات الحالية ، فمسئوليتنا جميعاً حماية هذا الشباب بتوظيف طاقاته وإبداعاته لما هو فى صالحه وصالح مجتمعه ليكون جاهزاً لتسليم راية الوطن مرفوعة خفاقة ، ويستكمل بطولات وأمجاد أبائه وأجداده بعزيمة وإصرار لحماية مقدرات هذا الوطن.

انتصارات أكتوبر

وأشار إسماعيل كمال إلى أن انتصار أكتوبر العظيم والذى توج بتحرير كل ذرة تراب من أرض سيناء أكد على أن رجال القوات المسلحة لا يتهاونون مع أى معتدى مهما بلغت التحديات والصعاب ، وهو ما يؤكد عليه دائماً الرئيس عبد الفتاح السيسي فى المناسبات المختلفة.

مقدماً تحية إكبار وإجلال لشهدائنا الأبرار والمصابين من رجال الجيش والشرطة الذين يواصلون تضحياتهم لبناء مستقبل واعد يعم فيه الخير والنماء لشعب مصر الأبي العظيم ، وحفظ الله مصرنا الغالية بسواعد أبنائها المخلصين ، لتبقى دائماً أرض الكنانة مرفوعة الراية أبد الدهر وواحة للأمن والأمان والازدهار.

وشهدت الفعاليات تلاوة آيات من القرآن الكريم ، والسلام الوطنى ، فضلاً عن فقرات غنائية موسيقية .