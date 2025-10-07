قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد جلال يبكي على الهواء متأثرًا بحديثه عن والده وبطولات أكتوبر
إبراهيم سعيد يفجر مفاجأة: مدربون يتقاضون أموالا من لاعبين للمشاركة في المباريات
قفزة جديدة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. سعر عيار 21 مفاجأة
إلقاء الموعظة قبل صلاة الجنازة وعند الدفن.. اعرف رأي الشرع
العكاري: انتصار أكتوبر نتاج تكاتف شعب مصر خلف قيادته وقواته المسلحة
وسط أجواء إيجابية.. استمرار المباحثات بشأن غزة بين الوسطاء وحماس بشرم الشيخ
وزير الخارجية: فوز العناني باليونسكو انتصار دبلوماسي وتاريخي مستحق لمصر
دولتان فقط لم تمنحا صوتيهما لخالد العناني في انتخابات اليونسكو.. تعرف عليهما
الزمالك يدعو لانعقاد الجمعية العمومية يوم 21 أكتوبر
عواد يطلب تحديد مصيره داخل الزمالك ويخشى ضياع حلم المونديال
الوزير: فوز العناني إنجاز كبير يؤكد ما تحظى به مصر من تقدير دولي
سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 7-10-2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يشهد احتفال مكتب شئون القبائل بالذكرى الـ 52 لانتصارات أكتوبر المجيدة

انتصارات اكتوبر
انتصارات اكتوبر
محمد عبد الفتاح

فى أجواء وطنية مليئة بالفخر والانتماء ، شهد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان فعاليات الحفل الذى نظمه مكتب شئون القبائل بمناسبة الذكرى الـ52 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة. 

بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، والدكتور لؤى سعد الدين القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان ، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام ، فضلاً عن العميد أحمد عبد الحكيم قائد مكتب المخابرات الحربية بأسوان ، والعميد أحمد كمال قائد قطاع أسوان العسكري ، والعقيد محمد صبحى قائد مكاتب شئون القبائل ، واللواء أيمن شلبى مساعد مدير الأمن ، إلى جانب القيادات البرلمانية والعسكرية والأمنية والجامعية والدينية والشعبية والتنفيذية والمجتمعية.

وخلال كلمته عبر الدكتور إسماعيل كمال عن بالغ اعتزازه وتقديره للقوات المسلحة الباسلة ، مؤكداً على أن انتصارات أكتوبر تعتبر علامة فاصلة فى تاريخ كفاح شعب مصر العظيم ونضاله الذى لم يضعف ولم ينكسر عبر العصور ، فهذه الذكرى العزيزة علينا يجب أن تكون نبراساً لشبابنا وأبنائنا بمواصلة هذا العطاء والتضحية وبذل أقصى جهده لخدمة وطنه ، ونستلهم منها الدروس والعبر فى العمل على تعزيز قيم ومبادئ الانتماء والولاء لحب الوطن لتعريف شبابنا بعظم التحديات الحالية ، فمسئوليتنا جميعاً حماية هذا الشباب بتوظيف طاقاته وإبداعاته لما هو فى صالحه وصالح مجتمعه ليكون جاهزاً لتسليم راية الوطن مرفوعة خفاقة ، ويستكمل بطولات وأمجاد أبائه وأجداده بعزيمة وإصرار لحماية مقدرات هذا الوطن. 

انتصارات أكتوبر 

وأشار إسماعيل كمال إلى أن انتصار أكتوبر العظيم والذى توج بتحرير كل ذرة تراب من أرض سيناء أكد على أن رجال القوات المسلحة لا يتهاونون مع أى معتدى مهما بلغت التحديات والصعاب ، وهو ما يؤكد عليه دائماً الرئيس عبد الفتاح السيسي فى المناسبات المختلفة. 

مقدماً تحية إكبار وإجلال لشهدائنا الأبرار والمصابين من رجال الجيش والشرطة الذين يواصلون تضحياتهم لبناء مستقبل واعد يعم فيه الخير والنماء لشعب مصر الأبي العظيم ، وحفظ الله مصرنا الغالية بسواعد أبنائها المخلصين ، لتبقى دائماً أرض الكنانة مرفوعة الراية أبد الدهر وواحة للأمن والأمان والازدهار. 

وشهدت الفعاليات تلاوة آيات من القرآن الكريم ، والسلام الوطنى ، فضلاً عن فقرات غنائية موسيقية .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزوجه

الناجية من جريمة نبروه تكشف كواليس جديدة عن مقتل 3 صغار على يد والدهم

المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء

متحدث الحكومة: لم يصدر أي قرار بزيادة أسعار البنزين والكهرباء حتى الآن

مديرية أمن بني سويف

من علاقة محرمة إلى جريمة.. تفاصيل مقتل شاب على يد حماه في مزرعة ببني سويف

هبة قطب

هبة قطب تفجر مفاجأة عن سبب حركة ابنتها اللافتة في حفل زفافها

سعر الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 بعد الزيادة الجديدة

االزوجان

الناجية من مذبـ ـحـ ـة نبروه عن المتهم: "اتحول فجأة وبقى يخوفنى كأنه مسحـ.ور"

المتهمون

سكرانين وارتكبوا أفعالًا خادشة داخل السيارة .. القبض على فتيات الفيديو المنتشر فوق المحور

الفعل الفاضح

حجز مصور فيديو الفعل الفـــ.اضح على المحور والتحقيق مع المتهمين| صور

ترشيحاتنا

علي الحجار

تفاصيل حفل علي الحجار لاحتفالية انتصارات أكتوبر في مسرح البالون.. صور

مهرجان الإسكندرية

المنبر يحصد جائزة أفضل فيلم بمسابقة الطويل ودافنينو سوا بجائزة نور الشريف بمهرجان الإسكندرية

الدكتور خالد العناني

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يهنئ الدكتور خالد العناني لفوزه بمنصب مدير عام اليونسكو

بالصور

أفضل مواعيد قص الشعر في شهر أكتوبر 2025.. وتحذير من هذه الأوقات

مواعيد قص الشعر
مواعيد قص الشعر
مواعيد قص الشعر

رام 1500 بمحرك هيمي V8.. الشاحنة الأسرع مبيعا في أمريكا

رام 1500
رام 1500
رام 1500

طريقة عمل الأرز بالدجاج بمذاق شهي

أرز بالدجاج
أرز بالدجاج
أرز بالدجاج

محافظ الشرقية يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع سعد زغلول بمدينة الزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

اختفاء لوحة خنتي كا

اختفاء غامض يهز سقارة.. تحقيقات تكشف لغز لوحة خنتي كا المفقودة

حقيقة فيديو هبة قطب وبنتها

فيديو قديم يثير الجدل.. الحقيقة الكاملة وراء ظهور هبة قطب مع ابنتها دينا هشام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب.. الملك بينوزم الأول

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا عنوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: النجاح الفردي.. رحلة داخلية نحو الرضا والسعادة

المزيد