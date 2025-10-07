قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
العثور على عمدة مدينة ألمانية في حالة حرجة بعد تعرضها للطعن
في الذكرى الثانية لـ طوفان الأقصى | محلل يكشف الوجه الحقيقي للاحتلال في العلن
كنز في أعماق البحر.. غواصون يعثرون على عملات بقيمة مليون دولار| ما القصة؟
هيئة الدواء تحذر النساء: لا تستخدمن موانع الحمل الهرمونية دون استشارة طبية
بنيران صديقه.. مقـ.ـتل شرطي إسرائيلي في مستوطنة كريات أربع
منتخب مصر بالقميص الأحمر أمام جيبوتي في تصفيات المونديال
الزراعة في كل مصر.. إنفوجراف وفيديو بأنشطة مديريات الزراعة والطب البيطري بالمحافظات خلال أسبوع
الإسكان: 3 قرعات علنية لتسكين المواطنين بالعبور الجديدة 13 و14 أكتوبر
تصرف في هذا الموعد.. 1000 جنيه من الرئيس السيسي للمعلمين والنقابة تعلق
رئيس الوزراء: الحكومة ملتزمة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني
مصدر من اتحاد المصارعة لـ صدى البلد : كيشو يضغط للعب باسم مصر
الخارجية القطرية: ملتزمون بدفع خطة ترامب وإنهاء الحرب على غزة
محافظات

جامعة أسوان تشهد تكريم خريجي أكاديمية الأمن السيبراني الخارقين بمشاركة 12 جامعة مصرية

جهود جامعة أسوان
جهود جامعة أسوان
محمد عبد الفتاح

شهد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان،  حفل تكريم خريجين  طلاب أكاديمية الأمن السيبرانى الخارقين  و ختام فعاليات البرنامج التدريبي لأكاديمية الأمن السيبراني، الذي نظمته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع المعهد القومي للاتصالات، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي من مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبمشاركة أكثر من 12 جامعة من مختلف المحافظات من خلال مراكز "إبداع مصر الرقمية"

جاءت هذه الفعالية تحت رعاية الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، وبمشاركة الدكتور أحمد خطاب، مدير المعهد القومي للاتصالات، إلى جانب نخبة من قيادات الوزارة وعدد من ممثلي الشركات العالمية المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات.

ويعد البرنامج جزءًا من مبادرة وطنية طموحة تستهدف تدريب أكثر من 5000 متدرب في عشر محافظات، موزعين على ثلاث فئات عمرية تشمل : 2000 طالب من الفئة العمرية 10 إلى 17 عامًا، و 2000 طالب جامعي،ثم 1000 خريج ، وذلك بهدف بناء جيل رقمي مؤهل يمتلك المهارات اللازمة لمواجهة التحديات الحديثة في مجال الأمن السيبراني.

وقال الدكتور لؤي سعد الدين ،ما نراه اليوم ليس مجرد تدريب تقني، بل هو استثمار حقيقي في أمان مصر الرقمي. نحن لا نُعدُّ مبرمجين فقط، بل نُنشئ حُماةً للفضاء السيبراني، قادرين على بناء مستقبل آمن وذكي. الشراكة الفريدة بين الدولة والقطاع الخاص، والتي جسدتها مشاركة شركات عالمية كبرى مثل Google , EGCERT Cloud ,NTRA Security وPalo Alto Networks وTrellix وF5، تمثل نقلة نوعية نحو تحقيق التحول الرقمي الشامل، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030. في ظل الجمهورية الجديدة.

طلاب الأكاديمية 


وأضاف الدكتور لؤي أن مصر حققت خطوات رائدة في هذا المجال، خاصة بعد دخولها ضمن قائمة أفضل 12 دولة في مؤشر الأمن السيبراني العالمي الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات، وهو ما يعكس نجاح السياسات والاستراتيجيات التي تقودها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

واختتمت فعاليات الحفل بالتقاط صور تذكارية للطلاب المشاركين مع رئيس جامعة أسوان و مسؤل المقر. ا.اسماء حسين   بمقر مركز إبداع مصر الرقمية بأسوان، وسط أجواء من الفخر والدعم لمسيرة التحول الرقمي في مصر.

عقد مجلس إدارة مركز ضمان الجودة بجامعة أسوان اجتماعًا برئاسة الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس الجامعة، لمتابعة آليات تفعيل وحدات ضمان الجودة بالكليات والمعاهد، وتوزيع المهام على أعضاء فريق المركز، في إطار الاستعدادات الجادة لتقديم الكليات للاعتماد المؤسسي والبرامجي خلال المرحلة المقبلة.

وأكد "نصرت" في كلمته خلال الاجتماع على أهمية رفع كفاءة الأداء داخل وحدات الجودة بالكليات وتقديم تقارير دورية شاملة، مشيرًا إلى ضرورة موافاة المركز بتقارير توضح مدى جاهزية الكليات للتقدم للاعتماد، وذلك ضمن خطة الجامعة لتعزيز التميز الأكاديمي وتجويد مخرجات التعليم العالي.

وأضاف الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، ان جامعة أسوان تسير بخطى واثقة نحو التميز المؤسسي، ومركز ضمان الجودة يمثل القلب النابض لضمان تحقيق رؤيتنا الطموحة في الاعتماد الأكاديمي الكامل، ونعوّل كثيرًا على تفاعل الكليات الجاده وتفعيل دور وحدات الجودة بشكل فعّال ومستدام.

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

زيزو

لجنة شئون اللاعبين تلزم الزمالك بسداد 40 مليون جنيه لصالح زيزو

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض اليوم بالأسواق.. ومفاجأة فى ثمن البانيه

احمد عمر هاشم

وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم.. وتشييع الجنازة اليوم من الجامع الأزهر

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 7-10-2025

جون ادوارد

مفاجأة.. شرط جزائي في عقد جون إدوارد يمنع تعاقده مع الأهلي

أسعار البيض

10 جنيهات دفعة واحدة.. تراجع أسعار البيض اليوم الثلاثاء بالأسواق

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يتابع انتظام العام الدراسي ويوجه بـ "ألف جنيه حافز تدريس" شهرياً للمعلمين اعتباراً من نوفمبر

سرطان الثدي

في أكتوبر الوردي.. إليك أعراض سرطان الثدي

برج العذراء

برج العذراء وحظك اليوم: بلاش جدال

برج الثور

توقعات برج الثور وحظك اليوم.. مفاجآت عاطفية

بالحمالات.. نورهان منصور تثير الجدل بإطلالة صيفية

نورهان منصور تثير الجدل بإطلالة صيفية
نورهان منصور تثير الجدل بإطلالة صيفية
نورهان منصور تثير الجدل بإطلالة صيفية

وصفات طبيعية لتوريد الشفاه

وصفات طبيعية لتوريد الشفاه
وصفات طبيعية لتوريد الشفاه
وصفات طبيعية لتوريد الشفاه

تموين الشرقية يضبط 78 طن دقيق فاخر وزيت مجهول المصدر بمدينتى الزقازيق والعاشر من رمضان

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

5 فوائد صحية.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرتقال؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرتقال؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرتقال؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرتقال؟

زواج النفحة

دار الإفتاء تحسم الجدل.. زواج النفحة باطل ومخالف لمقاصد الشريعة

خالد العناني رئيس لليونسكو

خالد العناني رئيسًا لليونسكو.. أول مصري وعربي في هذا المنصب

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الدكتور أحمد عمر هاشم تاج العلماء وصوت أهل السنة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب.. الملك بينوزم الأول

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا عنوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

