جامعة أسوان تشهد تكريم خريجي أكاديمية الأمن السيبراني الخارقين بمشاركة 12 جامعة مصرية

شهد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، حفل تكريم خريجين طلاب أكاديمية الأمن السيبرانى الخارقين و ختام فعاليات البرنامج التدريبي لأكاديمية الأمن السيبراني، الذي نظمته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع المعهد القومي للاتصالات، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي من مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبمشاركة أكثر من 12 جامعة من مختلف المحافظات من خلال مراكز "إبداع مصر الرقمية"

جاءت هذه الفعالية تحت رعاية الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، وبمشاركة الدكتور أحمد خطاب، مدير المعهد القومي للاتصالات، إلى جانب نخبة من قيادات الوزارة وعدد من ممثلي الشركات العالمية المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات.

ويعد البرنامج جزءًا من مبادرة وطنية طموحة تستهدف تدريب أكثر من 5000 متدرب في عشر محافظات، موزعين على ثلاث فئات عمرية تشمل : 2000 طالب من الفئة العمرية 10 إلى 17 عامًا، و 2000 طالب جامعي،ثم 1000 خريج ، وذلك بهدف بناء جيل رقمي مؤهل يمتلك المهارات اللازمة لمواجهة التحديات الحديثة في مجال الأمن السيبراني.

وقال الدكتور لؤي سعد الدين ،ما نراه اليوم ليس مجرد تدريب تقني، بل هو استثمار حقيقي في أمان مصر الرقمي. نحن لا نُعدُّ مبرمجين فقط، بل نُنشئ حُماةً للفضاء السيبراني، قادرين على بناء مستقبل آمن وذكي. الشراكة الفريدة بين الدولة والقطاع الخاص، والتي جسدتها مشاركة شركات عالمية كبرى مثل Google , EGCERT Cloud ,NTRA Security وPalo Alto Networks وTrellix وF5، تمثل نقلة نوعية نحو تحقيق التحول الرقمي الشامل، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030. في ظل الجمهورية الجديدة.

طلاب الأكاديمية



وأضاف الدكتور لؤي أن مصر حققت خطوات رائدة في هذا المجال، خاصة بعد دخولها ضمن قائمة أفضل 12 دولة في مؤشر الأمن السيبراني العالمي الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات، وهو ما يعكس نجاح السياسات والاستراتيجيات التي تقودها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

واختتمت فعاليات الحفل بالتقاط صور تذكارية للطلاب المشاركين مع رئيس جامعة أسوان و مسؤل المقر. ا.اسماء حسين بمقر مركز إبداع مصر الرقمية بأسوان، وسط أجواء من الفخر والدعم لمسيرة التحول الرقمي في مصر.

عقد مجلس إدارة مركز ضمان الجودة بجامعة أسوان اجتماعًا برئاسة الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس الجامعة، لمتابعة آليات تفعيل وحدات ضمان الجودة بالكليات والمعاهد، وتوزيع المهام على أعضاء فريق المركز، في إطار الاستعدادات الجادة لتقديم الكليات للاعتماد المؤسسي والبرامجي خلال المرحلة المقبلة.

وأكد "نصرت" في كلمته خلال الاجتماع على أهمية رفع كفاءة الأداء داخل وحدات الجودة بالكليات وتقديم تقارير دورية شاملة، مشيرًا إلى ضرورة موافاة المركز بتقارير توضح مدى جاهزية الكليات للتقدم للاعتماد، وذلك ضمن خطة الجامعة لتعزيز التميز الأكاديمي وتجويد مخرجات التعليم العالي.

وأضاف الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، ان جامعة أسوان تسير بخطى واثقة نحو التميز المؤسسي، ومركز ضمان الجودة يمثل القلب النابض لضمان تحقيق رؤيتنا الطموحة في الاعتماد الأكاديمي الكامل، ونعوّل كثيرًا على تفاعل الكليات الجاده وتفعيل دور وحدات الجودة بشكل فعّال ومستدام.