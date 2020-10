شاهد.. لحظة وقوع انفجار كبير قرب مطار كابول

أفادت وسائل الإعلام الأفغانية، اليوم الثلاثاء، بوقع انفجار قوي قرب مطار العاصمة الأفغانية، كابول.

وفي التفاصيل، انفجرت سيارة ملغومة في منطقة شهراك أريا بالحي العاشر للشرطة في كابول، اليوم الثلاثاء، حسبما ذكرت الشرطة الأفغانية.

ووقع الانفجار فى الساعة 2 بعد الظهر.

وذكر مصدر محلي أن ثلاثة مدنيين قتلوا وأصيب عشرة آخرون في الانفجار بحسب تقارير أولية.

