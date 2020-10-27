AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

العجواني يؤكد أهمية ضبط استيراد السلع الاستفزازية ودعم المنتج المحلي

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 01:52 م
دعم المنتج المحلي
دعم المنتج المحلي
Advertisements
ولاء عبد الكريم
أكد المهندس حماده العجواني عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أهمية الاستمرار في ضبط عملية استيراد السلع الاستفزازية التى لا يحتاجها السوق خلال المرحلة الحالية والتي تصنف ضمن السلع الترفيهية. 

وشدد عضو مجلس إدارة شعبة الآلات والمعدات بغرفة القاهرة التجارية، على ضرورة ضبط استيراد السلع التى لها بديل محلي تشجيعا للصناعة المحلية، مؤكدا في الوقت ذاته أن يرفض منع الاستيراد مطلقا ولكن نطالب بضبطه حتى نحدث توازن في السوق والميزان التجاري.

اقرأ أيضا:

ووفق بيانات رسمية، أعلنها الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، كشف عن أن حجم استيراد السلع الاستفزازية خلال 9 شهور فقط وصل إلى 545 مليون دولار.

وأشار العجواني، إلى أن استيراد السلع الاستفزازية ببذخ، كان سببا رئيسا لإلغاء الدولار الجمركى على بعض السلع المستوردة، مثل "الكافيار والزهور الصناعية والخيول العربية"، وذلك على الرغم من وجود سلع محلية مُنافسة للمنتجات المستوردة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

العجواني: تحديث منظومة الجمارك يخدم التنمية ويحسن تصنيف مصر

العجواني يخوض انتخابات الشعبة العامة للمستوردين على قائمة المستقبل

العجواني: مخاطبة الجمارك بخصوص الإخباريات السلبية

هتزود الطين بلة| تفاصيل تأثير حملة المقاطعة بسبب الإساءة للنبي على الاقتصاد الفرنسي

بمتوسط 2150 جنيه للقنطار| 4 شركات تفوز بمزاد قطن البحيرة والشرقية

البورصة تربح 5 مليارات جنيه في التعاملات الصباحية .. وارتفاع جماعي لمؤشراتها

ترشيحاتنا

ظل يخطط لـ 3 سنوات.. شاب يقتل أربعة من أفراد عائلته قبل تخرجه بيوم

وفاة عفت متولي حارس مرمى الزمالك السابق

خبير تغذية يحذر: الإكثار من شرب المياه يسبب الوفاة.. فيديو

هروب الطلاب أعلى السطح بعد حريق في معهد صقر قريش بالمعادي

شاهد .. نجل الشهيد أحمد منسي في أول يوم دراسي بالمدرسة الدولية بالأكاديمية العربية

حادثة غريبة.. سيدة تدفع صديقتها في الماء ثم تلحق بها وتغرقان

AdvertisementS

فرنسا تحذر مواطنيها: احترسوا من غضب كبير بسبب الرسوم المسيئة للنبي

تقارير: كاف ينفي نقل نهائي دوري أبطال إفريقيا إلى ملعب برج العرب

هروب الطلاب أعلى السطح بعد حريق في معهد صقر قريش بالمعادي

في 3 قضايا.. الحبس 6 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه لـ مجدي عبدالغني

الانسحاب من المباراة.. الرجاء المغربي يرفض التعليق على تصريحات مرتضى منصور

بعد رؤيتهم صدمة في الجثة.. عائلة متوفى تعتدي على حانوتي قبل الجنازة

صاحب الـ 70 عاما يعتدي جنسيًا على طفلة في الزقازيق.. والنيابة تقرر حجزه للتحريات

مات من الجوع.. حكاية وفاة الرضيع أنس: خلاف بين والديه تسبب في تركه بمفرده 9 أيام

استشاري مناعة: الموجة الثانية من كورونا انتهت في مصر.. فيديو

انتقامًا لابنة جارتهم.. ننشر القصة الكاملة لرجل قتل زوجته وطفلتيهما رميًا بالرصاص وذبحًا بالساطور في سوهاج

في عيد ميلاد عايدة عبد العزيز.. تعرف على الصدمة التي جعلتها تبتعد عن التمثيل

ظل يخطط لـ 3 سنوات.. شاب يقتل أربعة من أفراد عائلته قبل تخرجه بيوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فقد بصره.. أب يخاطر بحياته لإنقاذ زوجته وأطفاله الـ4 من حريق مدمر

شاهد .. نجل الشهيد أحمد منسي في أول يوم دراسي بالمدرسة الدولية بالأكاديمية العربية

اطلالات غريبة.. بوسي شلبي تثير الجدل في الجونة