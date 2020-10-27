العجواني يؤكد أهمية ضبط استيراد السلع الاستفزازية ودعم المنتج المحلي

أكد المهندس حماده العجواني عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أهمية الاستمرار في ضبط عملية استيراد السلع الاستفزازية التى لا يحتاجها السوق خلال المرحلة الحالية والتي تصنف ضمن السلع الترفيهية.





وشدد عضو مجلس إدارة شعبة الآلات والمعدات بغرفة القاهرة التجارية، على ضرورة ضبط استيراد السلع التى لها بديل محلي تشجيعا للصناعة المحلية، مؤكدا في الوقت ذاته أن يرفض منع الاستيراد مطلقا ولكن نطالب بضبطه حتى نحدث توازن في السوق والميزان التجاري.





اقرأ أيضا:





ووفق بيانات رسمية، أعلنها الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، كشف عن أن حجم استيراد السلع الاستفزازية خلال 9 شهور فقط وصل إلى 545 مليون دولار.





وأشار العجواني، إلى أن استيراد السلع الاستفزازية ببذخ، كان سببا رئيسا لإلغاء الدولار الجمركى على بعض السلع المستوردة، مثل "الكافيار والزهور الصناعية والخيول العربية"، وذلك على الرغم من وجود سلع محلية مُنافسة للمنتجات المستوردة.