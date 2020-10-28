بعد رقصة لورديانا البرازيلية.. تفاصيل أول أغنية تجمعها مع محمود الليثي

علّق الموزع الموسيقي إسلام ساسو، على أغنية مطرب المهرجانات محمود الليثي مع لورديانا البرازيلية، وقال إن الليثى اشترى ألحان الأغنية.

وأضاف اسلام ساسو ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "نبض مصر" المذاع على قناة الحدث اليوم، تقديم الإعلامي هشام البقلي، ‏‏أن الليثى أضاف بعض الألحان على الأغنية، وبعد ذلك تم تغيير كلماتها وتوزيعها.





ولفت إلى أنه قام بعمل 4 أغانى لحكيم، وأغنية لـ حماده هلال، ولـ طارق الشيخ، وعبد الباسط حمودة، ومحمد نور.





وأشار إلى أنه يقوم بتوزيع جيع الأغانى ولا يهتم بنوع معين منها، وكشف عن أن مقولة أن أغانى المهرجانات تحصل على أموال كثيرة من اليوتيوب غير صحيح، ولكن السوشيال ميديا هى من تجعل الأغانى تحصل على مشاهدات.