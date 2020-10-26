مدير أعمال الراقصة لورديانة يكشف سبب ظهورها مع عمرو الليثي.. صور

كشف مدير أعمال الراقصة البرازيلية لورديانة، أنه صورت فيديو كليب جديد مع الفنان محمود الليثي، في أول ظهور لها منذ انتشر الفيديو الخاص بها والذي أثار ضجة هائلة عبر مواقع التواصل الإجتماعي بعد رقصها على أغنية "اخواتي" بأحد مراكز التجميل.

وأوضح طارق عبد المحسن، مدير أعمال الراقصة البرازيلية لورديانة في تصريحه لموقع صدى البلد، أن " لورديانة، انتهت من تصوير فيديو كليب جديد مع المطرب الشهير " محمود الليثي"، في أحدث ظهور لها بعد الضجة الهائلة التي أثيرت حولها.

وكانت الراقصة البرازيلية لورديانة" التي تعيش في مصر منذ ٤ سنوات، اشتهرت بشكل كبير فور ظهورها عبر فيديو مدته دقيقة ونصف وهي تدخل في وصلة رقص بأحد مراكز التجميل، ليشتعل بعدها مواقع التواصل الإجتماعي بهذا الذي تم تداول بشكل كثيف وهائل.

وبحسب تصريحات سابقة ل"طارق عبد المحسن"، مدير أعمال الراقصة لورديانة، لموقع صدى البلد، فأن الراقصة البرازيلية لم تتوقع هذه الضجة الكبيرة التي أثيرت حولها، وتفاجئت برد فعل رواد مواقع التواصل الإجتماعي بعد ظهورها وهي ترقص بشكل احترافي ومتقن على أغنية " اخواتي"، لتلمع بعدها في سماء السوشيال ميديا.