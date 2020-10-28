انتهاء طلاب برنامج "الميكاترونكس" بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية من التدريبات الصيفية

انتهى طلاب برنامج الميكاترونكس بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية من تدريبهم الصيفى بشركة Bedo لتطوير تقنيات التعليم والذى استمر لستة اسابيع ، حيث قام الطلاب بالتدريب العملى على الأجهزة والمعدات التكنولوجية بالشركة لتنمية مهاراتهم العملية والفنية والتدريبية واكتسبوا خلاله الكثير من الخبرات العملية والعلمية.





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كانت التدريبات العملية الخاصة بطلاب برنامج الاوتوترونكس بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية بالمجمع التكنولوجى بالاميرية قد بدأت اليوم ، طبقا لبروتكول التعاون بين الجامعه وصندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء وذلك فى إطار خطة التدريب العملى الاسبوعى لطلاب الجامعة.







