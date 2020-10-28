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تعليم

انتهاء طلاب برنامج "الميكاترونكس" بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية من التدريبات الصيفية

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 03:39 م
طلاب جامعة القاهرة
طلاب جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية
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قسم التعليم
انتهى طلاب برنامج الميكاترونكس بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية من تدريبهم الصيفى بشركة Bedo لتطوير تقنيات التعليم والذى استمر لستة اسابيع ، حيث قام الطلاب بالتدريب العملى على الأجهزة والمعدات التكنولوجية بالشركة لتنمية مهاراتهم العملية والفنية والتدريبية واكتسبوا خلاله الكثير من الخبرات العملية والعلمية.
 

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كانت التدريبات العملية الخاصة بطلاب برنامج الاوتوترونكس بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية بالمجمع التكنولوجى بالاميرية قد بدأت اليوم ، طبقا لبروتكول التعاون بين الجامعه وصندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء وذلك فى إطار خطة التدريب العملى الاسبوعى لطلاب الجامعة.


يذكر أنه تم الاتفاق على عقد شراكات وبروتوكولات تعاون مشتركة بين الجامعة و شركة جريسول للطاقة المتجددة وترشيد الطاقة ، إضافة إلى عقد ورش عمل لطلاب فى مجال الطاقة الجديده والمتجدده لدعم العملية التعليمية والتدريبية لطلاب الجامعة فى مجال الطاقة المتجددة ودعم مهارات الطلاب الفنية والعملية وتأهيلهم لسوق العمل بالشكل الاحترافى المطلوب.

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