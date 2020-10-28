AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

صدى البلد يكرم إسلام السرساوي المبتهل بالإذاعة والتليفزيون

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 08:15 م
صدى البلد يكرم إسلام
صدى البلد يكرم إسلام السرساوي المبتهل بالإذاعة والتلفزيون
Advertisements
محمود ضاحي
كرم موقع صدى البلد الإخباري، المنشد إسلام السرساوي، المنشد والمبتهل بالإذاعة والتليفزيون.

ولد اسلام السرساوى  بقربة جريس مركز أشمون محافظة المنوفية من أسرة تهتم بالقرآن الكريم وجده لأمه القارئ الشيخ محمد شاهين رحمة الله كان أحد أعمدة قراءة القران الكريم وزامل كثيرا من القراء من الرعيل الأول.

وقال السرساوي خلال ندوة له في موقع صدى البلد، إن بدايته كبداية أى طفل فى قري الأرياف وهو " الكُتاب " تتلمذ على يد الشيخ فاروق حمودة حتى أتمم الحفظ الى سورة يونس وبعدها من شيخ لشيخ مع الدراسة بالازهر الشريف حتى أتمم حفظ القران الكريم ومن خلال سماع إذاعة القران الكريم وظهوره فى الاذاعه المدرسية ظهرت الموهبة.

وأضاف:  كنت مغرما بالمبتهلين العظام أمثال الشيخ عمران والفشنى والنقشبندى وعزمت بينى وبين نفسي أن يكون هذا حلما ولابد أن أسعى لتحقيقه وهو الاعتماد كمبتهل بالاذاعه المصرية  وبفضل الله أصبح الحلم حقيقة بعد عناء وإصرار فقد تعلمت المقامات الموسيقية على يد طه عبد الوهاب ومع كثرة السماع والتدريب تقدمت بطلب للإاذاعة وتم إختبارى فى ٢٠١٨/١٢/١٢ وتم اعتمادى مبتهلا بها.

وتابع: دعيت لمناسبات وحفلات كبيرة ولقاءات عديده ومن فضل الله على من أكثر من عام ونصف بدأت أعمل كمدرب للأصوات والمقامات للقراء والمبتهلين والمنشدين وتم تخريج ٨ دفعات منها قراء من دول أخرى مثل أفغانستان وكردستان وإريتريا واندونيسيا ممن يدرسون بجامعة الازهر الشريف ..وأصبحت محكمًا بالمسابقات فى أكثر من مؤسسة.

وأشار السرساوي إلى أنه أتيحت له الفرصة في الإنشاد بجوار قبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  وأنشد فى الروضة الشريفه سرًا وامام باب السلام جهرًا بمصاحبة المبتهل شعبان عبد الجيد المبتهل الاذاعى وتم عمل ٣ حفلات بمكه و٣ بالمدينة المنورة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

معلومات لا تعرفها عن إذاعة القرآن من البداية حتى الآن

تلاوة رائعة لآيات من القرآن الكريم بصوت المنشدة منار محروس طلبة.. فيديو

ترشيحاتنا

ماذا يحدث للجسم عند تناول كوب من الماء الساخن؟

خناقة على 50 جنيها تقتل أنس.. التفاصيل الكاملة لترك زوجين رضيعهما دون طعام 9 أيام حتى تحللت جثته في القليوبية

إثيوبيون وراء إشعال النار.. حريق جديد يندلع فى جبال السودة بالسعودية.. شاهد

انقطاع الكهرباء وانتشار فرق الإنقاذ.. ماذا يحدث فى الكويت؟

4 تهم تواجه اسرة الرضيع أنس بالقليوبية

أحمد الفيشاوي يوجه رسالة رومانسية لـ زوجته.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمبسوت غريب.. ليلى علوي فى إطلالة غير تقليدية من مهرجان الجونة السينمائي.. شاهد

باليورو وبعد الخصم| سعر غير متوقع لـ فستان رانيا يوسف في الجونة

ماذا يحدث للجسم عند تناول كوب من الماء الساخن؟