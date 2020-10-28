صدى البلد يكرم إسلام السرساوي المبتهل بالإذاعة والتليفزيون

كرم موقع صدى البلد الإخباري، المنشد إسلام السرساوي ، المنشد والمبتهل بالإذاعة والتليفزيون.





ولد اسلام السرساوى بقربة جريس مركز أشمون محافظة المنوفية من أسرة تهتم بالقرآن الكريم وجده لأمه القارئ الشيخ محمد شاهين رحمة الله كان أحد أعمدة قراءة القران الكريم وزامل كثيرا من القراء من الرعيل الأول.





وقال السرساوي خلال ندوة له في موقع صدى البلد، إن بدايته كبداية أى طفل فى قري الأرياف وهو " الكُتاب " تتلمذ على يد الشيخ فاروق حمودة حتى أتمم الحفظ الى سورة يونس وبعدها من شيخ لشيخ مع الدراسة بالازهر الشريف حتى أتمم حفظ القران الكريم ومن خلال سماع إذاعة القران الكريم وظهوره فى الاذاعه المدرسية ظهرت الموهبة.





وأضاف: كنت مغرما بالمبتهلين العظام أمثال الشيخ عمران والفشنى والنقشبندى وعزمت بينى وبين نفسي أن يكون هذا حلما ولابد أن أسعى لتحقيقه وهو الاعتماد كمبتهل بالاذاعه المصرية وبفضل الله أصبح الحلم حقيقة بعد عناء وإصرار فقد تعلمت المقامات الموسيقية على يد طه عبد الوهاب ومع كثرة السماع والتدريب تقدمت بطلب للإاذاعة وتم إختبارى فى ٢٠١٨/١٢/١٢ وتم اعتمادى مبتهلا بها.





وتابع: دعيت لمناسبات وحفلات كبيرة ولقاءات عديده ومن فضل الله على من أكثر من عام ونصف بدأت أعمل كمدرب للأصوات والمقامات للقراء والمبتهلين والمنشدين وتم تخريج ٨ دفعات منها قراء من دول أخرى مثل أفغانستان وكردستان وإريتريا واندونيسيا ممن يدرسون بجامعة الازهر الشريف ..وأصبحت محكمًا بالمسابقات فى أكثر من مؤسسة.





وأشار السرساوي إلى أنه أتيحت له الفرصة في الإنشاد بجوار قبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنشد فى الروضة الشريفه سرًا وامام باب السلام جهرًا بمصاحبة المبتهل شعبان عبد الجيد المبتهل الاذاعى وتم عمل ٣ حفلات بمكه و٣ بالمدينة المنورة.