رئيس جامعة الأقصر يدرس صياغة اللوائح الداخلية لضمان الجودة بالكليات

عقد الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الاقصر، اجتماعًا مع مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد الدكتور صابرين جابر عبدالجليل و مديري وحدات ضمان الجودة والاعتماد بكليات الجامعة ،









وذلك لمناقشة صياغة اللوائح الداخلية لوحدات ضمان الجودة بكليات الجامعة بما يتلائم مع لائحة مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر بالجامعة ،





وكذلك طبيعة كل كلية علي حدة ، وأيضا الاحتياجات المادية والبشرية اللازمة لتحسين سير العمل بوحدات ضمان الجودة والاعتماد .

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وفي السياق نفسه تم مناقشة احتياجات وحدات ضمان الجودة لتدريب الفريق التنفيذي بالوحدة واحتياجات تدريب أعضاء هيئة التدريس فيما يخص نشر ثقافة الجودة بكليات الجامعة ، وكذلك تدريب السادة مديري الوحدات ونوابهم علي الدورات التدريبية الأساسية المتاحة في هيئة ضمان الجودة والاعتماد بالقاهرة .





ايضا عقد رئيس الجامعة اجتماعًا مع لجنة تجهيزات الكليات لمتابعة ما تم إنجازه من تجهيزات،ذلك بحضور أمين عام جامعة الأقصر وممثلين عن كليات الجامعة ( كلية الفنون الجميلة – كلية السياحة والفنادق – كلية الآثار– كلية الألسن – كلية الحاسبات والمعلومات ) ومدير إدارة المشتريات ومدير إدارة التخطيط والموازنة بالجامعة .وخلال الاجتماع.



