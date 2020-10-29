رئيس جامعة الأقصر يدرس صياغة اللوائح الداخلية لضمان الجودة بالكليات

عقد الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الاقصر، اجتماعًا مع مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد الدكتور صابرين جابر عبدالجليل و مديري وحدات ضمان الجودة والاعتماد بكليات الجامعة ،
وذلك لمناقشة صياغة اللوائح الداخلية لوحدات ضمان الجودة بكليات الجامعة بما يتلائم مع لائحة مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر بالجامعة ،
وكذلك طبيعة كل كلية علي حدة ، وأيضا الاحتياجات المادية والبشرية اللازمة لتحسين سير العمل بوحدات ضمان الجودة والاعتماد .
وفي السياق نفسه تم مناقشة احتياجات وحدات ضمان الجودة لتدريب الفريق التنفيذي بالوحدة واحتياجات تدريب أعضاء هيئة التدريس فيما يخص نشر ثقافة الجودة بكليات الجامعة ، وكذلك تدريب السادة مديري الوحدات ونوابهم علي الدورات التدريبية الأساسية المتاحة في هيئة ضمان الجودة والاعتماد بالقاهرة .
ايضا عقد رئيس الجامعة اجتماعًا مع لجنة تجهيزات الكليات لمتابعة ما تم إنجازه من تجهيزات،ذلك بحضور أمين عام جامعة الأقصر وممثلين عن كليات الجامعة ( كلية الفنون الجميلة – كلية السياحة والفنادق – كلية الآثار– كلية الألسن – كلية الحاسبات والمعلومات ) ومدير إدارة المشتريات ومدير إدارة التخطيط والموازنة بالجامعة .وخلال الاجتماع.
وشدد الدكتور محجوب علي ضرورة الانتهاء من كافة التجهيزات بالكليات بأسرع وقت ممكن ، ذلك حرصًا منه علي وصول جامعة الأقصر إلي المكانة التي تستحقها من رقي وتقدم .