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تعليم

رئيس جامعة الأقصر يدرس صياغة اللوائح الداخلية لضمان الجودة بالكليات

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 09:17 ص
صدى البلد
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شمس يونس
عقد الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الاقصر، اجتماعًا مع مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد الدكتور صابرين جابر عبدالجليل و مديري وحدات ضمان الجودة والاعتماد بكليات الجامعة ،


 وذلك لمناقشة صياغة اللوائح الداخلية لوحدات ضمان الجودة بكليات الجامعة بما يتلائم مع لائحة مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر بالجامعة ، 

وكذلك طبيعة كل كلية علي حدة ، وأيضا الاحتياجات المادية والبشرية اللازمة لتحسين سير العمل بوحدات ضمان الجودة والاعتماد .
 وفي السياق نفسه تم مناقشة احتياجات وحدات ضمان الجودة لتدريب الفريق التنفيذي بالوحدة واحتياجات تدريب أعضاء هيئة التدريس فيما يخص نشر ثقافة الجودة بكليات الجامعة ، وكذلك تدريب السادة مديري الوحدات ونوابهم علي الدورات التدريبية الأساسية المتاحة في هيئة ضمان الجودة والاعتماد بالقاهرة .

ايضا عقد رئيس الجامعة اجتماعًا مع لجنة تجهيزات الكليات لمتابعة ما تم إنجازه من تجهيزات،ذلك بحضور أمين عام جامعة الأقصر وممثلين عن كليات الجامعة ( كلية الفنون الجميلة – كلية السياحة والفنادق – كلية الآثار– كلية الألسن – كلية الحاسبات والمعلومات ) ومدير إدارة المشتريات ومدير إدارة التخطيط والموازنة بالجامعة .وخلال الاجتماع. 

وشدد الدكتور محجوب علي ضرورة الانتهاء من كافة التجهيزات بالكليات بأسرع وقت ممكن ، ذلك حرصًا منه علي وصول جامعة الأقصر إلي المكانة التي تستحقها من رقي وتقدم .
رئيس جامعة الأقصر يدرس صياغة اللوائح الداخلية لضمان الجودة بالكليات
رئيس جامعة الأقصر يدرس صياغة اللوائح الداخلية لضمان الجودة بالكليات
رئيس جامعة الأقصر يدرس صياغة اللوائح الداخلية لضمان الجودة بالكليات
رئيس جامعة الأقصر يدرس صياغة اللوائح الداخلية لضمان الجودة بالكليات

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