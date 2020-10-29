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توك شو

روشتة الوقاية الصحيحة من الإصابة بالجلطات الدماغية.. فيديو

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 11:06 ص
محمد صدقة
محمد صدقة
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توك شو

 قال الدكتور محمد صدقة، أستاذ أمراض القلب والشرايين بكلية الطب،  جامعة الأسكندية، إن الجلطة والسكتة الدماغية يترتب عليها مشاكل صحية جمة، مما يؤدي إلي إعاقة تامة للمريض.

وأضاف محمد صدقة، عبر زوم في برنامج"صباح الخير يا مصر" المذاع على"الفضائية الأولي"، أن المخ مثل أعضاء باقي الجسم، يتغذى على مجموعة من الشرايين، و إذا حدث أي تجلط للدم داخل تلك الشرايين سوف يترتب عليه جلطة، يكون مصدرها تصلب في شرايين المخ ذاتها، أو القلب ويسمي هذا المرض بالذبذبة الأذينية، التي تتسرب من القلب إلي  أحد شرايين المخ و تسبب عدم وصول الدم إلي المخ، ثم يؤدي إلي الإعاقة أو الشلل أوأي تأثير علي أعضاء الجسم الأخرى.

وأشار"صدقة"، إلي أن أول أسباب الإصابة بهذا المرض كل أنواع التدخين، السكر، إرتفاع ضغط الدم، الكروستيرول الإجمالى أو الضار، الذي يفضل أن يكون نسبته في الدم أقل من 200  والضار أقل 116.

وأكد أستاذ أمراض القلب والشرايين بكلية الطب ، أن إذا حافظ المريض علي كل هذه النصائح، إضافة إلي التريض أي ممارس الرياضة نصف ساعة أو السير ساعة يوميا، مع خفض الوزن والأكل الصحي، قطعا يكون إصابته بجلطة المخ أقل مايمكن.

وأوضح أستاذ أمراض القلب والشرايين بكلية الطب ، أنه عند إصابة الإنسان بالإصابة في المخ يشعر بتنميل وضعف في الأيدي والرجل، عند الشعور بعدم حركة اللسان أو انعواج في اللسان، فإنه وارد إصابته بهذا المرض، حينها عليه التوجه إلي أقرب مستشفي مجهزة بمراكز للسكتات الدماغية، مؤكدا أن هذه الساعات تسمي بالساعات الذهبية لأنه كلما ذهب المريض إلي المستشفي سريعا كلما كان التعامل مع الجلطة وسريعا و إلتحاق الضرر الذي يقع على المريض.

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