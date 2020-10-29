فريق طبى ينجح فى استئصال جزء من العصب السمبثاوي الصدري بالمنظار لطفلة

أ علن علن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية اليوم، الخميس، عن نجاح فريق طبي بإنهاء معاناة طفلة تبلغ من العمر 11 عاما كانت تعاني من إفراط مستمر في نشاط الغدد العرقية لليدين نتيجة وجود خلل في التحكم العصبي للعصب السمبثاوي المسئول عن إفراز العرق اللازم لتنظيم درجة حرارة الجسم.





وأوضح أنه كان أثر سلبا على ممارستها للحياة الطبيعيه اليومية.







وأكد وكيل الوزارة أن الفريق الطبي تمكن بعد إجراء العديد من الفحوصات الطبية تحديد سبب المشكلة وتم اجراء استئصال جزء من العصب السمبثاوي الصدري باستخدام المنظار الصدري لقطع الإمداد العصبي عن الغدد العرقية وبالتالي تقليل كمية العرق المفرزة وهي تعد من العمليات ذات المهارة الخاصة وتمت العملية بنجاح وخرجت المريضة بحالة مستقرة لتمارس الحياة اليومية بشكل طبيعي.





كما تقدم وكيل وزارة الصحة بالشكر لإدارة المستشفى والفريق الطبي المكون من جراحي الأوعية الدموية بالمستشفى بقيادة الدكتور هاني البشير استشاري ورئيس قسم جراحة الأوعية الدموية والدكتور إسماعيل حامد والدكتور عمرو السمري والدكتور أحمد الليثي والدكتور خالد الغزالي والدكتور ماجد سالم واستشاري التخدير الدكتور نشأت فتحى والفريق المعاون من هيئة التمريض والفنيين واعدا إياهم بتقديم كل وسائل المساعدة للرقي والتطور بالمنظومة الصحية وتمنى لهم المزيد من التقدم والازدهار والنجاح.