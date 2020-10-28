الأولى من نوعها.. نجاح عملية قسطرة تداخلية بالمخ لوقف نزيف داخلي بمستشفى المنصورة الدولي

أعلن اليوم الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ، عن نجاح فريق طبي، بإنهاء معاناة مريضة تبلغ من العمر 34 عاما كانت تعاني من نزيف بالمخ، نتيجة انفجار تمدد شرياني بالمخ حيث تم التدخل الطبي السريع وتم الوصول لمكان التمدد باستخدام قسطرة متناهية الصغر، وتم غلق التمدد باستخدام ملفات حلزونية بواسطه الاشعة التداخلية.





وأضاف مكي، أن العملية تعد سابقة هي الأولى من نوعها فى مستشفيات وزارة الصحة مؤكدا أن العملية تمت بنجاح باهر وخرجت المريضة من العمليات بحالة مستقرة.



كما تقدم وكيل وزارة الصحة بالشكر لإدارة المستشفى والفريق الطبى المكون من الدكتور حازم عبد الخالق والدكتور نبيل الرفاعي والدكتور محمود ناجي والدكتور محمد حامد والدكتور هشام الصباغ وفريق التخدير الذى يضم الدكتور احمد عبدالعزيز وتمريض القسطرة ويضم اخصائيي التمريض مي ، ايمان ، محمود وأخصائي تصوير طبي واشعة الباز محمد الباز والفريق المعاون بالمستشفي واعدا إياهم بتقديم كافة وسائل المساعدة للرقي والتطور بالمنظومة الصحية وتمنى لهم المزيد من التقدم والازدهار والنجاح.