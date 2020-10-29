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أخبار البلد

رئيس الهيئة الوطنية للصحافة يختتم اجتماعات مجالس إدارات المؤسسات القومية

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 12:25 م
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم
اختتم عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة زياراته إلي المؤسسات الصحفية القومية والتي استمرت على مدار أسبوعين، لحضور أولي اجتماعات مجالس ادارات المؤسسات فور تشكيلها، وذلك في اطار تقليد جديد وضعته الهيئة تأكيدًا علي دعمها الكامل والمستمر للمؤسسات في تنفيذ خطوات الاصلاح الجادة. 

وأكد الشوربجي خلال اجتماعات مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية أهمية تعظيم قيمة العمل والتكاتف ونبذ الخلافات للنهوض بالمؤسسات الصحفية القومية، مشيرًا إلى عدم امتلاك رفاهية الوقت وأنه لا خيار ولا سبيل سوى النجاح.
 
وأضاف أن اختيار رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير وما أعقبه من تشكيل مجالس الإدارات جاء كخطوة أولي لاستكمال الشكل الإداري الصحيح لبدء تنفيذ خطوات الإصلاح الجادة وفي قطاعات المؤسسات، وسيليها قريبًا تشكيل الجمعيات العمومية لتفعيل دورها في الرقابة والمحاسبة. 

واتساقًا مع نصوص قانون رقم ١٧٩ لسنة ٢٠١٨ الخاص بالهيئة الوطنية للصحافة، أوضح الشوربجي أنه سيتم تطبيق مبدأ المحاسبة والمسائلة وتقييم أداء رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير كل ثلاثة شهور، لقياس حجم الانجازات التي تم تحقيقها، ووضع المؤسسات على الطريق الصحيح في عملية الإصلاح. 

وشدد على ضرورة بدء المؤسسات ومجالس الإدارات في وضع خطط واقعية لاستغلال الأصول المملوكة لها لتعظيم مواردها المالية، والعمل علي زيادة الإيرادات وترشيد أوجه الانفاق دون المساس بحقوق العاملين. 

وشارك في الاجتماعات الدكتور أحمد مختار وكيل الهيئة ومروه السيسي الأمين العام والدكتورة فاطمة سيد أحمد ووليد عبد العزيز عضوي الهيئة.
رئيس الهيئة الوطنية للصحافة يختتم اجتماعات مجالس إدارات المؤسسات القومية
رئيس الهيئة الوطنية للصحافة يختتم اجتماعات مجالس إدارات المؤسسات القومية
رئيس الهيئة الوطنية للصحافة يختتم اجتماعات مجالس إدارات المؤسسات القومية
رئيس الهيئة الوطنية للصحافة يختتم اجتماعات مجالس إدارات المؤسسات القومية
رئيس الهيئة الوطنية للصحافة يختتم اجتماعات مجالس إدارات المؤسسات القومية
رئيس الهيئة الوطنية للصحافة يختتم اجتماعات مجالس إدارات المؤسسات القومية
رئيس الهيئة الوطنية للصحافة يختتم اجتماعات مجالس إدارات المؤسسات القومية
رئيس الهيئة الوطنية للصحافة يختتم اجتماعات مجالس إدارات المؤسسات القومية
رئيس الهيئة الوطنية للصحافة يختتم اجتماعات مجالس إدارات المؤسسات القومية

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