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حوادث

بمناسبة اليوم العالمى للمكفوفين.. استخراج الأوراق الثبوتية لعدد من ذوى الإعاقة البصرية بالمجان

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 12:37 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
قامت وزارة الداخلية باستخراج الأوراق الثبوتية لذوى الإعاقة البصرية (مجانًا) على مستوى الجمهورية ولمدة أسبوع اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 15/10/2020، وذلك بمناسبة الاحتفال السنوى بــ "اليوم العالمى للمكفوفين والعصا البيضاء".


وتوافد عدد من ذوى الإعاقة البصرية على إدارات وأقسام قطاع الأحوال المدنية خلال الفترة المشار إليها، وتم تيسير وتسهيل إجراءات الحصول على جميع الخدمات المقدمة لهم.
  
 
ولاقت تلك المبادرة الإنسانية قبولًا واستحسانًا من قبل تلك الحالات، الذين أثنوا على حرص وزارة الداخلية على المشاركة المجتمعية فى العديد من المناسبات المختلفة ومراعاةً للبعد الإنسانى والاجتماعى.


وذلك فى ضوء سياسة وزارة الداخلية الرامية إلى تعظيم أُطر التواصل مع مختلف شرائح المجتمع، وإعلاء قيم ومبادئ حقوق الإنسان، واهتمامها بتعظيم دورها الإنسانى والاجتماعى فى هذا المجال.
بمناسبة اليوم العالمى للمكفوفين.. استخراج الأوراق الثبوتية لعدد من ذوى الإعاقة البصرية بالمجان
بمناسبة اليوم العالمى للمكفوفين.. استخراج الأوراق الثبوتية لعدد من ذوى الإعاقة البصرية بالمجان
بمناسبة اليوم العالمى للمكفوفين.. استخراج الأوراق الثبوتية لعدد من ذوى الإعاقة البصرية بالمجان
بمناسبة اليوم العالمى للمكفوفين.. استخراج الأوراق الثبوتية لعدد من ذوى الإعاقة البصرية بالمجان

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