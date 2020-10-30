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وزير النقل: جمعنا 34 مليون جنيه من الغرامات خلال شهر

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 12:03 ص
صدى البلد
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حمزة شعيب
قال المهندس كامل الوزير وزير النقل، إن محطة رمسيس تستقبل حوالى مليون راكب يوميا، لافتا إلى أنه طبقا للمخطط فإنه من المقرر أن يتم نقل قطارات وجه بحرى في محطة قليوب او شبرا الخيمة، وقطارات الصعيد بمحطة الجيزة.

وأضاف الوزير خلال اتصال هاتفي مع برنامج " المصرى افندى" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، أنه بالنسبة لقطارات الصعيد سيتم تحويلها إلى محطة جديدة حضارية تطل على عدد من الطرق العامة والمحاور الرئيسية، لافتا إلى أنه لن يتم نقل كل قطارات الصعيد إليها.

وتابع: "ما يحدث إعادة توزيع لخلق مناطق جديدة.. احنا تقريبا حصلنا 34 مليون جنيه هذا الشهر جمعناهم من الغرامات والمخالفات والباعة الجائلين".

وأكد كامل الوزير أنه حتى هذه اللحظة تتعرض السكة الحديد للخسارة لأن مصاريف التشغيل اكبر من الموارد لذا فكرت وزارة النقل فى تعظيم مواردها من عدة مصادر مثل تعظيم الاستفادة من الخردة وليس أسعار التذاكر فقط.

وأجرى المهندس كامل الوزير، وزير النقل، الخميس، جولة تفقدية بالطريق الدائري حول القاهرة الكبرى بطول 106 كم  وذلك  لمتابعة  أعمال نقل المرافق المتعارضة مع أعمال التطوير ومتابعة معدلات تنفيذ أعمال التطوير والصيانة الشاملة للطريق. 

بدأت الجولة بتفقد المسافة من الأوتوستراد حتى المريوطية بطول 12 كم حيث كان في استقبال وزير النقل محافظ الجيزة حيث  تم متابعة  اعمال نقل المرافق وأعمال تطوير وتوسعة الطريق ليصبح 7 حارات لكل اتجاه، بدلا من 4 حارات لكل اتجاه، وكذلك أعمال توسعة كوبري المنيب العلوي على النيل بطول 1 كم  ليصبح 8 حارات كل اتجاه بدلا من 4 حارات لكل اتجاه وحيث يتم إنشاء كوبري جديد بالكامل شمالا وجنوبًا إلى جانب الكوبري الحالي  وكذلك  تطوير تقاطع الطريق مع الأوتستراد، حيث تتم أعمال توسعة كوبري الأوتوستراد والمطالع والمنازل التي تربط الكوبري بطريق الاوتوستراد. 

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