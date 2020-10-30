كما انفرد صدى البلد| رسميًا.. الاسماعيلي يتعاقد مع أحمد مصطفى





وتابعت لجنة التعاقدات أحمد مصطفى منذ فترة باعتباره احد المواهب الشابة ضمن صفوف المنتخب الأوليمبى والتى تحتاج لفرصة من أجل التألق وبالفعل رحب اللاعب بالانضمام للدراويش فور بدء عملية التفاوض.







وكان موقع "صدى البلد" إنفرد بخبر حصول الاسماعيلي علي توقيع اللاعب الإسبوع الماضي طالع من هنا ، بالإضافة إلى الجزائري رضوان الشريفي . وأعلن الاسماعيلي التعاقد مع اللاعب الأنجولي اري بابل.





ويتطلع مسئولو الإسماعيلى من خلال تلك الصفقة لزيادة الفاعلية الهجومية ، لاسيما أنه يتمتع بقدرات كبيرة فى صنع وتسجيل الأهداف.



بدأ مصطفى البالغ من العمر 22 ربيعا رحلته ضمن صفوف دجلة لمدة 8 سنوات ، ثم انتقل لنادى بتروجيت لينتقل بعدها لنادى الداخلية تألق فيها بشكل لافت للنظر بعد مشاركته فى 31 مباراة ، ليطلب بعدها فريق “جينت” البلجيكى الحصول على خدماته فى اعقاب متابعته لمدة تزيد عن شهرين نال خلالها إعجابهم بقدراته.







ومن أجل المشاركة فى المباريات وإثقال موهبته، عاد على سبيل الإعارة للدورى المصرى من خلال بوابة فريق سموحة ، قبل أن يخوض تجربة بعدها فى ناديى أبها والعدالة بالدورى السعودى إلى أن أصبح لاعبا بصفوف الدراويش.

كما انفرد صدى البلد أعلن مجلس إدارة نادي الإسماعيلي برئاسة المهندس ابراهيم عثمان ، إتمام التعاقد مع أحمد مصطفى الجناح الأيمن وصانع الألعاب خلال الميركاتو الحالى بشكل رسمي وذلك بعد اشادة جهاز الدراويش بقدراته الفنية والبدنية.