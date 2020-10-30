AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

كما انفرد صدى البلد| رسميًا.. الاسماعيلي يتعاقد مع أحمد مصطفى

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 10:44 م
احمد مصطفى
احمد مصطفى
Advertisements
نانسي القاضي
كما انفرد صدى البلد أعلن مجلس إدارة نادي الإسماعيلي برئاسة المهندس ابراهيم عثمان ، إتمام التعاقد مع أحمد مصطفى الجناح الأيمن وصانع الألعاب خلال الميركاتو الحالى  بشكل رسمي وذلك بعد اشادة جهاز الدراويش بقدراته الفنية والبدنية.

وتابعت لجنة التعاقدات أحمد مصطفى منذ فترة باعتباره احد المواهب الشابة ضمن صفوف المنتخب الأوليمبى والتى تحتاج لفرصة من أجل التألق وبالفعل رحب اللاعب بالانضمام للدراويش فور بدء عملية التفاوض. 

 وكان موقع "صدى البلد" إنفرد بخبر حصول الاسماعيلي علي توقيع اللاعب الإسبوع الماضي طالع من هنا ، بالإضافة إلى الجزائري رضوان الشريفي . وأعلن الاسماعيلي التعاقد مع اللاعب الأنجولي اري بابل.

ويتطلع مسئولو الإسماعيلى من خلال تلك الصفقة لزيادة الفاعلية الهجومية ، لاسيما أنه يتمتع بقدرات كبيرة فى صنع وتسجيل الأهداف.
بدأ مصطفى البالغ من العمر 22 ربيعا رحلته ضمن صفوف دجلة لمدة 8 سنوات ، ثم انتقل لنادى بتروجيت لينتقل بعدها لنادى الداخلية تألق فيها بشكل لافت للنظر بعد مشاركته فى 31 مباراة ، ليطلب بعدها فريق “جينت” البلجيكى الحصول على خدماته فى اعقاب متابعته لمدة تزيد عن شهرين نال خلالها إعجابهم بقدراته.

ومن أجل المشاركة فى المباريات وإثقال موهبته، عاد على سبيل الإعارة للدورى المصرى من خلال بوابة فريق سموحة ، قبل أن يخوض تجربة بعدها فى ناديى أبها والعدالة بالدورى السعودى إلى أن أصبح لاعبا بصفوف الدراويش.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وكيل آري بابل يكشف كواليس انضمامه للتعاون السعودي بعد فشل تعاقده مع الزمالك.. فيديو

الإسماعيلي يفاوض ديارا مهاجم واد زام المغربي

نجم القارة السمراء| رسميًا.. الإسماعيلي يتعاقد مع أري بابل

البرازيلي باتريك فييرا يقترب من الإسماعيلي

بمباركة ريكاردو.. تعرف على موعد وصول باتريك فييرا للانضمام للإسماعيلي

كواليس جلسة الإسماعيلي مع محمد هاشم مدافع الفريق "خاص"

ترشيحاتنا

30 تركيًا يقتحمون كنيسة في فيينا ويقومون بأعمال شغب

بشرى تحتفل بخطبتها في ختام الجونة السينمائي.. صور

محمد أبو العينين: قوام فريق سيراميكا كما هو في الممتاز .. فيديو

مكشوف من الصدر.. هدى الإتربي بإطلالة أنثوية في حفل ختام مهرجان الجونة

لاعب أكثر تعاونا.. كلوب يتغنى بأداء محمد صلاح في الموسم الجديد

رسميا.. الكاف يعلن موعد نهائي دوري أبطال أفريقيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مرض جديد يهدد الرجال.. اعرف أعراضه

مواصفات كيا كرنفال 2021 kia carnival بعد طرحها رسميا.. صور

150 صورة من حفل ختام الجونة السينمائي| النجوم على السجادة الحمراء