رغم كورونا.. انطلاق بطولة الجمهورية لسباحة المكفوفين| شاهد

أقام الاتحاد المصري لرياضات المكفوفين برئاسة الدكتور «أحمد محمد عوين» بطولة الجمهورية لسباحة المكفوفين اليوم الجمعة بنادي مدينة السادس من أكتوبر، وقد أقيمت البطولة على شرف الدكتور «علي عبدالمجيد» عميد كلية التربية الرياضية.

لم تجد الإعاقة البصرية تأثيرها أمام قوة عضلات أبطال نوادي "6 أكتوبر - مركز شباب الجزيرة – الشمس - المستقبل السكندري - سموحة"، فشقوا المياه محققين إنجازات عظيمة لا يمكن إغفالها.

وشارك عدد من الأبطال من مختلف الأعمار في التنافس خلال البطولة، فالفئة العمرية أقل من 20 عامًا حقق البطل «محمد محمد حسن» من نادي 6 أكتوبر 3 ميداليات ذهبية رغم معاناته من عدة إعاقات تمثلت في كف البصر، والصم والبكم، إلا أنه تغلب عليها جميعًا محققًا واحدًا من أهم إنجازات البطولة، كما حصل في نفس الفئة البطل «عدي وائل» على ميدالية ذهبية و2 فضية.

أما الفئة العمرية أقل من 16 عامًا فقد اقتنصت البطلة «جوليا رامي» من مركز شباب الجزيرة 2 ميدالية ذهبية وواحدة فضية، كما حققت البطلة «ماليكة محمد» على 2 ميدالية ذهبية وواحدة فضية، وحصلت البطلة «تيوانا عمرو» من نادي سموحة على 2 ميدالية برونزية وواحدة فضية، واستطاعت البطلة «ملك محمد أبو العينين» الفوز بالمركز الرابع لنفس الفئة.

ولنفس الفئة من البنين اقتنص البطل «عمرو عيد» بالسباحة الحرة 2 ميدالية ذهبية، كما حصل البطل «معتز محمد» من مركز شباب الجزيرة على ميدالية ذهبية وأخرى برونزية، وكذلك حصل البطل «عبدالله حافظ» على الذهبية والبرونزية، بالإضافة إلى حصول البطل «عبدالرحمن أشرف» على ذهبية، فضية وبرونزية بالسباحة الحرة، وحقق البطل «مهند عماد» من نادي الشمس - سفير الطفولة في مؤتمر الشباب - 2 ميدالية فضية وواحدة برونزية.

وفي العمومي نال البطل «ابراهيم حافظ» الحاصل على لقب أسرع سباح للمكفوفين S13 وبطل العرب وأفريقيا فى التريلثلون، من نادي المستقبل السكندري، 3 ميداليات ذهبية، وبالمثل حصل البطل «أحمد أشرف» على 3 ذهبية، ونالت البطلة «جهاد وليد» أيضًا 3 ذهبية، وحقق «محمود حسن» ذهبية وفضية وبرونزية، و«يحيى أحمد» 3 فضية.

وقد شهدت البطولة عدد أقل من المشاركين عن كل مرة نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد، مما أثر على نفسية السباحين والأطفال وسط أجواء هادئة وغير مفعمة بالحماس كما اعتادوا في البطولات السابقة.