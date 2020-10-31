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الفار: إنشاء كوبري جديد بسيناء بتكلفة 1.7 مليار جنيه عام 2021

السبت 31/أكتوبر/2020 - 12:39 م
أيهاب الفار، رئيس
أيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
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إسراء صبري
قال اللواء أركان حرب إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إن ذكرى حرب أكتوبر شاهدة على ملحمة البناء والتضحية بسيناء والتى نفذت بأيدٍ مصرية خالصة.


وأضاف "الفار"، خلال افتتاح جامعة الملك سليمان وعدة مشروعات، أنه خلال الفترة الماضية تم تكليف الهيئة الهندسية بـ 342 مشروعا بإجمالي 310 مليارات جنيه، وأيضا تم تنفيذ 215 مشروعا بتكلفة 75 مليار جنيه، وجار تنفيذ 103 مشاريع بتكلفة 161 مليار جنيه.


وتابع: "مخطط تنفيذ 24 مشروع بتكلفة 72 مليار جنيه، وفي مجالي الكباري والأنفاق ولتسهيل النقل بين سيناء ومدن القناة، وتم التوجيه بإنشاء 3 مجموعات للأنفاق بـ 5 أنفاق، 45 نفقا في الإسماعيلية وفي 30/3 يوليو بشرق بورسعيد، وحاليا يتم تنفيذ نفق الشهيد أحمد حمدي 2".


وأشار إلى أن نسبة التنفيذ تصل إلى 83% ومخخط الانتهاء في 30-6-2021، معقبا: "خططنا لتنفيذ هذا النفق في شهر 4 ولكن جائحة كورنا أثرت على هذا".


وأكد  أن إجمالي الأطوال تصل إلى 23 كيلو، بالإضافة إلى نفق الشهيد أحمد حمدي تصل إلى 29 كيلو أنفاق أسفل قناة السويس، واستمرارا لمنظومة النقل يتم التوجيه برفع كفاءة كوبري بطول وزيادة عرض السكة الحديد لتصبح بـ اتجاهين وإنشاء كوبري جديد بتكلفة 1.7 مليار جنيه ويخطط الانتهاء بشهر 6 عام 2021، بنسبة تنفيذ 55%.

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