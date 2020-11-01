البنك المركزي: 174.1 مليار جنيه الأصول والالتزامات غير المبوبة للبنوك في يوليو الماضي

ارتفع صافي ا لأصول والالتزامات غير المبوبة للبنوك ضمن نقود الاحتياطي إلى 174.143 مليار جنيه بنهاية يوليو الماضي، مقابل 155.1 مليار جنيه في يونيو السابق له، مقارنة بـ 287.61 مليار جنيه في مايو 2020.









وقال تقرير صادر عن البنك المركزي إن صافي الأصول المحلية بلغت 725.6 مليار جنيه في يوليو السابق مقابل 698.3 مليار جنيه في يونيو 2020 ومقارنة بـ 710.1 مليار جنيه في مايو من نفس العام.

















ووصل صافي المطلوبات من الحكومة إلى نحو 810.101 مليار جنيه مقابل 805.6 مليار جنيه في يونيو السابق مقارنة بـ 599.021 مليار جنيه في مايو 2020.









فيما وصلت جملة الأوراق المالية إلى نحو 699.452 مليار جنيه في يوليو السابق مقابل بـ 700.3 مليار حنيه في يونيو الماضي ومقارنة بـ 698.94 مليار جنيه في مايو من نفس العام.









وسجل حجم التسهيلات الائتمانية نحو 175.1 مليار جنيه في يوليو السابق ما قبل 162.7 مليار جنيه في يونيو 2020 ومقارنة بـ 78.723 مليار جنيه في مايو 2020.