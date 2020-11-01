أبو الهول: المشاريع فى سيناء تشهد نهضة غير مسبوقة

وأضاف "أبو الهول" خلال مداخلة هاتفية مع "اكسترا نيوز"، أن بعض المشروعات التى تشهدها سيناء تراعى العادات والتقاليد المجتمعية هناك مثل إنشاء "المجتمعات البدوية".

وأكد أشرف أبو الهول، أن التنمية فى سيناء تحدث تغيير فى المجتمع للأفضل على جميع المستويات،إضافة إلى مكافحة الإرهاب.

وأشاد مدير تحرير جريدة الأهرام، بمجموعة الطرق أيضا مؤكدا أنها تربط جميع أنحاء سيناء وايضا تربط سيناء بالوادي والدلتا.

وشهد الرئيس السيسي، افتتاح مجموعة من المشروعات التنموية في مدينة سيناء، خلال حضور مجموعة من الوزراء، واللواء أركان حرب إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.





وتم افتتاح طريق النفق-رأس النقب ، ومشروع مطار البردويل الدولي ، ومحطة تحلية مياة البحر بالعريش ، ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي بالطور ، و افتتاح التجمع البدوي بمدينة نخل ، والتجمع البدوي بالنسيلة ، والتجمع التنموي بـ مدينة نخل .









وعلق الرئيس السيسي، على مشروعات الجامعات، أن الجامعة الواحدة تتكلف في حدود من 8 إلى 10 مليارات جنيه، أي في حدود 400 مليار جنيه للإنشاء فقط.





وأكمل الرئيس السيسي: " نحن مستمرون في تضييق الفجوة المتواجدة، مشيرا إلى أنه خلال الـ7 سنوات الماضية تحركنا من أجل تقليل الفجوة وجودة التعليم من أجل تقديم تعليم يناسب أمالنا وأحلامنا".





وأوضح: "لدينا 30 ألف طالب يتعلم في الخارج وهذا عبء على الأهالي، ولهذا هم يتمنون وجود جامعات مصرية لتقليل هذا العبء".