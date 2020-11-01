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حوادث

تحرير 126 مخالفة مرورية بدمياط

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 11:34 ص
ادارة مرور دمياط
ادارة مرور دمياط
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زينب الزغبي
شنت إدارة مرور دمياط برئاسة العميد حازم راتب، حملة مكبرة داخل موقف سيارات الأجرة والسرفيس لمتابعة انتظام العمل داخل الموقف والتزام السائقين بخط السير وتعريفة الركوب والتأكيد على انتظام الحركة المرورية.

واستهدفت الحملة مواقف سيارات الأجرة للتأكد من تراخيص السيارات ورخص القيادة للسائقين ومدى الالتزام بخط السير وتعريفة الركوب والتزم بتحميل عدد الركاب.

كما شملت الحملة عمل كمائن لضبط المخالفين بميدانى الساعة والشهابية لضبط الدراجات البخارية المخالفة وغير المرخصة.

وأسفرت الحملة عن تحرير 126 مخالفة متنوعه ما بين التراخيص المنتهية وسير عكس الاتجاه والسير بدون رخصة قيادة وتم تحصيل مبالغ مالية وصلت 27 ألف جنيه نتيجة للمصالحات الفورية كما تم احتجاز عدد من السيارات لعدم وجود تراخيص.

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