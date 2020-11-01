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توك شو

شاهد.. انطلاق المرحلة الثالثة لأداء العمرة

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 01:09 م
انطلاق المرحلة الثالثة
انطلاق المرحلة الثالثة لأداء العمرة
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قسم التوك شو
عرضت قناة «إكسترا نيوز» بثا مباشرا من المملكة العربية السعودية للحظة انطلاق المرحلة الثالثة لأداء العمرة. 


وأدى المصلون صلاة الفجر اليوم، الأحد، بالمسجد الحرام، وفق ما تم تحديده من الجهات المختصة بتحديد 60 ألف شخص يوميًا، يسمح لهم بالصلاة في المسجد الحرام، ويجري استقبالهم وفق الإجراءات المحددة، وعن طريق التصاريح المعتمدة من خلال تطبيق «اعتمرنا».


ووصل المصلون إلى المسجد الحرام وسط أجواء مفعمة بالروحانية والإيمان ومنظومة خدمات متكاملة مراعية لمتطلبات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي وفرتها القيادة الرشيدة -حفظها الله- بهدف توفير أفضل سبل الوقاية والسلامة لقاصدي الحرمين الشريفين.


وعززت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالتعاون مع الجهات الصحية والأمنية العاملة بالمسجد الحرام خدماتها وتنظيم عمليات دخول وخروج المصلين من خلال نقاط التجمع والتزامهم بمتطلبات الإجراءات الاحترازية كالخضوع لكشف درجات الحرارة عن طريق الكاميرات الحرارية وتعقيم اليدين بشكل مستمر وارتداء الكمامات الطبية والتزامهم بالملصقات الإرشادية التي توضح مسافات التباعد الاجتماعي والمسارات المحددة، وجميع ما استُحدث من وسائل مكافحة العدوى داخل منظومة خدمات الحرم المكي الشريف.

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