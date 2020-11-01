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اقتصاد

أرباح العربية للأدوية تربح 32 مليون جنيه في الربع الأول للعام الجاري

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 05:30 م
الادوية
الادوية
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علياء فوزى
كشفت المؤشرات المالية لشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، التابعة للقابضة للادوية احدى شركات قطاع الاعمال العام عن ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 69%عن الربع الأول من العام المالي الجاري.

وأضافت الشركة ، أنها سجلت صافي ربح بعد الضرائب بلغ 31.72 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 18.76 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.


 وارتفعت مبيعات الشركة خلال الثلاثة أشهر لتصل إلى 148.75 مليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 125.39 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وحققت الشركة خلال (2019 - 2020)، صافي ربح بعد الضريبة بلغ 93.6 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2019 حتى نهاية يونيو 2020، مقابل 43.1 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق له.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي لتسجل نحو 520.79 مليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 436.35 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.

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