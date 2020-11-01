127 مليون جنيه تراجعا في خسائر مصر للألومنيوم خلال 3 شهور





وأوضحت الشركة، انها سجلت خسارة بلغت 150.9 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2020 حتى نهاية سبتمبر 2020، مقابل 277.8 مليون جنيه خسائر خلال الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.





وحققت الشركة خلال الربع الأول من العام المالي، إيرادات بلغت 2.18 مليار جنيه، مقابل 1.89 مليار جنيه إيرادات في الربع المقارن من العام المالي الماضي.





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وحققت مصر للألومنيوم في العام المالي الماضي (2019-2020)، صافي خسارة بلغ 1.638 مليار جنيه منذ بداية يوليو 2019 حتى نهاية يونيو 2020، مقابل صافي ربح بلغ 570.93 مليون جنيه خلال العام المالي السابق (2018-2019).



وتراجعت إيرادات مصر للألومنيوم خلال العام المالي الماضي، لتصل إلى 7.25 مليار جنيه بنهاية يونيو، مقابل 12.18 مليار جنيه خلال العام المالي السابق.

كشفت القوائم المالية لشركة مصر للألومنيوم، التابعة للشركة القابضة المعدنية احدى شركات قطاع الاعمال العام عن تراجع خسائرها بنسبة 45.7% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري.