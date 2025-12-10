السيطرة على حريق شب في منزل بأسيوط.. ولا خسائر في الأرواح

سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة أسيوط، اليوم الأربعاء، على حريق اندلع في منزل غير مأهول بالسكان بمنطقة حلقة السمك القبلية، دون وقوع خسائر في الأرواح.

السيطرة على حريق اندلع في منزل

وكان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي باندلاع الحريق.

وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن وضباط المباحث، يرافقهم سيارات الإسعاف ووحدات الإطفاء، إلى موقع الحادث، حيث تمكنت فرق الحماية المدنية من السيطرة على النيران ومنع امتدادها، دون تسجيل أي خسائر بشرية.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية اللازمة ومباشرة التحقيقات.